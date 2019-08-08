Antalya çiçeklerle donatıldı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında yer alan üst geçitler ve köprülü kavşaklarda bulunan saksıları çiçek ve sarmaşıklarla donattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:41 Kaynak: İHA
, kentin çeşitli noktalarında yer alan üst geçitler ve köprülü kavşaklarda bulunan saksıları çiçek ve sarmaşıklarla donattı. Kent estetiğini ortaya koyan dokunuşlar yapan ekipler, toplamda 36 bin bitkiyi toprakla buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, kentin parkları ve bahçelerinin yanı sıra şehir merkezinde yer alan üst geçitlerde bulunan saksılara ve orta refüjlere bitki dikimi yapıyor. Ekipler, şehir merkezinde yer alan köprülü kavşakları ve orta refüjleri binlerce çiçekle donatarak renkli bir görsel şölen yaşatıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 adet üst geçitte bulan beton saksılara çiçekli bitkiler ve sarmaşık dikimi yaptı. Üst geçit köprü ve yan peyzaj alanlarında 35 bin yazlık mevsimlik çiçek ve 600 adet bitki toprakla buluşturuldu. Ayrıca ekipler, havalimanı kavşağında ve orta refüjlerde hali hazırda bulanan güllerin bakımını ve temizliğini gerçekleştirdi. - ANTALYA
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