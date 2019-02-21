Antalya Cinayetten Aranan Sanığın 3 Ay Önce Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Antalya
'da iki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan sanıklardan Mehmet Ali Kamarı'nın (51), 3 ay önce Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Aksu
ilçesi Pınarlı
Mahallesi 118 Sokak'taki olay, 15 Ağustos 2016 günü sabah saatlerinde meydana geldi. Olaydan 1 yıl önce aralarında husumet başlayan ailelere mensup Ramazan Kamarı ve Mustafa Keleşabdioğlu, sabah tartışmaya başladı. İki ailenin diğer fertlerinin de karıştığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Mustafa, Sertaç, Serkan
ve Musa Keleşabdioğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Mustafa Keleşabdioğlu olay yerinde, Sertaç Keleşabdioğlu ise götürüldüğü poliklinikte yaşamını yitirdi. Serkan ve Musa Keleşabdioğlu ise Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra kaçan Ramazan ve Faik Kamarı polis tarafından kısa sürede yakalanıp tutuklanırken, baba Mehmet Ali Kamarı bulunamadı.
Geçen yıl Aralık
ayında Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık kardeşler Faik Kamarı 45 yıl, Ramazan Kamarı ise 30 yıl hapse mahkum edildi. Kavgaya karışan 2 aileye mensup diğer 5 sanığa ise 2 bin 240 lira ile 11 bin 200 lira arasında değişen para cezaları verildi.
'Kasten öldürme' suçundan aranan ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası devam Mehmet Ali Kamarı'nın, geçen yıl 18 Aralık'ta Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Bağlar Mahallesi
17. Sokak'ta evinin bitişiğindeki ahırda bulunan hayvanlarını yemledikten sonra dışarı çıkan Mehmet Ali Kamarı'nın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybettiği belirlendi.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm haberinin ardından Mehmet Ali Kamarı hakkındaki dosyayı kapattı.