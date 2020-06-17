ANTALYA Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı yüzde 100 arttı - Son Dakika

ANTALYA Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı yüzde 100 arttı

Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı yüzde 100 arttıAntalya'nın Kemer ilçesine bağlı dünyaca ünlü Çıralı sahilinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen deniz kaplumbağası etkinliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapıldı.

Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı yüzde 100 arttı

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı dünyaca ünlü Çıralı sahilinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen deniz kaplumbağası etkinliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapıldı. Etkinlikte konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, 2019 yılına göre yuva sayısında yüzde 100'ün üstünde artış olduğunu, bu yıl ilk kez etiketleme işlemine başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin dünyaca ünlü plajları arasında gösterilen Kemer'e bağlı Çıralı sahilinde 2018 yılında başlatılan deniz kaplumbağası etkinliğinin 3'üncüsü düzenlendi. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi tarafından gönüllülük esasına dayalı yürütülen, Kemer Belediye Başkanlığı'nın da destek verdiği deniz kaplumbağası izleme ve koruma faaliyetleri kapsamında, sahildeki 31'inci yuva işaretlendi. Etkinliğe DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya ve diğer ilgililer katıldı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "Bugün 31'inci yuvamızı bölge müdürümüz, şube müdürlerimiz, Çıralı vatandaşları gönüllülerimizle birlikte kafesleyeceğiz. Bu deniz kaplumbağası yuva etkinliğini her yıl geleneksel devam ettirmek istiyoruz. Koronavirüs nedeniyle bu yıl biraz sakin ve tedbirli olarak yapıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda daha güzel ve neşeli şekilde kutlayacağız" dedi.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil ise "Tabiatın korunması, geliştirilmesi içerisindeki canlı yaşamla beraber gelecek nesillere sağlıklı habitatlar, sağlıklı ortam olarak aktarılması temiz bir çevre oluşturulmak adına faaliyetlerimizi son hızla sürdürüyoruz. Biz bu deniz kaplumbağaları gününde farkındalık oluşturmak, kaplumbağaların korunmasına, yaşadığı ortam olarak da habitatlar olarak da korunması, geliştirilmesine farkındalık oluşturmak amaçlı 3'üncü faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarına, üremelerine, buradan geliştikten sonra tekrar tabiata gelip yuva yaptıktan sonra yavruların denizle buluşmasına vesile olmak bakımından farkındalık oluşturmak için bu faaliyeti yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de 21 deniz kaplumbağası yuvalama alanı olduğunu aktaran Rıza Kamil, şöyle devam etti:

"Bunun da 9'u Antalya'da. Dolayısıyla bu bakımdan Antalya çok önemli bir yere sahip. Burada geçen yıl aynı tarihte yaptığımız etkinlikte 16 yuva tespit edilmişti. Bu sene 31 yuva tespit edildiğini görmekten son derece memnunuz. Yani yüzde 100'ün üzerinde artış var. Bunun da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerin, denizlerin, insan hareketliliğinin kısıtlanmasıyla olduğunu söyleyebiliriz. Bizim burada yaptığımız faaliyetler tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Ülkemizde de bir örnek teşkil ediyor. Burada gönüllü arkadaşlarımız var kooperatifte belirlenen, onlar burada vardiya usulü çalışıyor. Buradaki usulsüz müdahalelere, deniz kaplumbağalarına zarar verici sahil kullanımlarına varıncaya kadar gündüz ve akşam saatleri olmak üzere ilkeler belirledik. Bu ilkeleri belirlerken de buradaki yerel yönetimlerimiz, Kemer Kaymakamlığımız, Kemer Belediye Başkanlığımız ve biz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü olarak kıyı izleme kontrol komisyonu kurduk ilk defa ve bu komisyonun aldığı kararlarla işte bazı saatlerden sonra sahile girişlerin yasaklanması, belirli bir mesafeye kadar şezlong kullanımı ve denizlerden araç gereçlerle faydalanmak yasak. Hatta burada zaman zaman burayı bilmeyen arkadaşlar araçla girdiği zaman bunlara da idari yaptırım kararıyla muhatap oluyorlar. Ayrıca burada jandarma teşkilatımız var. Hakikatten jandarma teşkilatı en büyük paydaşımız, en büyük faydayı oradan görüyoruz."

Rıza Kamil, deniz kaplumbağalarının özel bir şekilde etiketlendiğini ve üzerindeki kod numarasıyla hayvanın gelişimini ve yaptıklarını takip ettiklerini de anlattı.

ANTALYA Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı yüzde 100 arttı

Koronavirüs, Antalya, Çıralı, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı yüzde 100 arttı - Son Dakika

Son Dakika

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı
Son Dakika: UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi Son Dakika: UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi         
16:36
Son Dakika: İki bakan ve MİT Başkanı Libya'da Son Dakika: İki bakan ve MİT Başkanı Libya'da         
16:32
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu         
16:25
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı         
16:04
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı         
15:47
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti         
15:14
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması         
15:14
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik         
15:12
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu         
15:11
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı         
15:09
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:52
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi         
14:52
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi         
14:51
Seren Serengil'den Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden         
14:47
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı         
14:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek         
14:47
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi         
14:46
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti         
14:33
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü         
14:32
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı         
14:31
Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak         
14:24
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı         
14:10
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç         
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi         
14:05
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı         
13:59
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek         
13:52
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 16:48:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı yüzde 100 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]