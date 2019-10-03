Antalya 'çivisiz' ambarlar zamana yenildi

'Çivisiz' ambarlar zamana yenildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, çiftçilerin 100 yıl önce çivi kullanmadan, tahtaların birbirine geçirilmesiyle imal ettiği tahıl ambarları, zamana yenildi.

Örtü altı yaş sebze, meyve ve tahıl üretim merkezlerinden Kumluca'da çiftçiler; tarlalarına ektikleri buğday, arpa, yulaf, mısır gibi tahılları kışın soğuktan, yazın ise nemden ve sıcaktan korumak için tahıl ambarları inşa etti. 100 yıl önce, çivi çakılmadan, tamamen birbirine geçmeli tahtalardan inşa edilen ve ayakta kalan birkaç ambar, bugünlerde atıl kaldı. Değişen ekonomik şartlarla ihtiyaç kalmadığı için kullanılmadığı belirtilen ambarların mimari yapısının koruması ve içinin hala yeni gibi duruyor olması ise dikkati çekti.

Ambarlardan 3'ünün sahibi Osman Durman, ambarların dedesinden kendisine kaldığını söyledi. Ambarların eskiden çok aktif kullanıldığını, şimdilerde önemini yitirdiğini belirten Durman, Buğday, arpa, mercimek gibi tahılları tarladan eşeklerin sırtında getirip buraya dökerdik. Yıllarca bozulmadan kalırdı dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ise eskiden yöre halkının hemen hepsinin evinde bu ambardan olduğunu, içinin de küçük odacıklardan oluştuğunu söyledi. 90-100 sene önce çiftçilerin tahıllarını bu ambarlarda sakladığını anlatan Başkan Kökçe, Bu ürünler dış etkenlerden hiç etkilenmezdi. Şu an pek kullanılmıyor. Daha çok sahip çıkmamız lazım. Teknoloji gelişince bunlara çok ihtiyaç kalmadı. Bunların yapılması aylarca sürerdi. Önceki yıllar kadar değeri kalmadı diye konuştu.

İklim şartlarına uyum sağlamak için katran ağacından yapılan tahtalara çivi çakılmadığını aktaran Kökçe, bu sayede birbirine geçme yapıların uzun yıllar dayanıklılığını koruyabildiğini kaydetti.

Öte yandan Güzören Mahallesi'ndeki 10 ambardan yalnızca 1'inin içinde buğday olduğu görüldü.