ANTALYA Çoban ateşi orman yangını çıkardı - Son Dakika

Çoban ateşi orman yangını çıkardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu sabah çobanların yaktığı ateşin neden olduğu orman yangını söndürüldü.

Manavgat'ın Yaylaalan Mahallesi Avason Beli Mevkii'nde saat 09.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın söndürme helikopterinin yanı sıra karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz ve ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 1 itfaiye aracıyla birlikte toplam 29 personel tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Toplam 300 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü yangının, çobanların yaktığı ateşten kaynaklandığı anlaşıldı.