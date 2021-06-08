Üye Girişi
ANTALYA ÇOBAN ÇİFTE SÜRÜNÜN BAŞINDA AŞI YAPILDI - Son Dakika

ANTALYA ÇOBAN ÇİFTE SÜRÜNÜN BAŞINDA AŞI YAPILDI

08.06.2021 10:41

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çobanlık yapan Ali (54) ve Ayşe Kır (52) çifti, Covid-19 aşılarının gelmiş olmasına rağmen, koyun ve keçilerini bırakıp gidemeyince, sağlık ekipleri tarafından sürünün başında aşıları yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çobanlık yapan Ali (54) ve Ayşe Kır (52) çifti, Covid-19 aşılarının gelmiş olmasına rağmen, koyun ve keçilerini bırakıp gidemeyince, sağlık ekipleri tarafından sürünün başında aşıları yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un etkisini azaltmak amacıyla ülke genelinde aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kritik görevlerde bulunan personelin aşılarının yapılmasının ardından, yaş gruplarına göre vatandaşlara aşı yapılması çalışmaları sürdürülüyor. Manavgat'ta koyun ve keçilerden oluşan sürüye çobanlık yapan Ali Kır (54) ve Ayşe Kır (52) çifti, aşı hakları çıkmasına rağmen hayvanlarını bırakıp aşı olmaya gidemedi. Durumu öğrenen Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Ali ve Ayşe Kır çiftinin sürüsünü otlattığı yere giderek, çiftin ilk aşılarını yaptı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri diğer aşının da 28 gün sonra olacağını belirterek, çifte bulundukları yeri bildirmeleri halinde gelip aşı yapacaklarını söyledi.

'ANTALYA'DA TOPLAM 1 MİLYON 200 BİN AŞI YAPILDI

Eşiyle çobanlık yapan Ayşe Kır, kendileri için aşı yapmaya gelen sağlık ekiplerine teşekkür etti. Ali Kır da aşı olmak için zaman ve sürülerini bırakacak kimse bulamadıklarını belirterek, sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Deniz, vatandaşları Covid-19'dan korumak amacıyla tedbirler kadar aşılamaya da önem verdiklerini belirterek, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İl Müdürümüz Dr. Ünal Hünür'ün liderliğinden aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Antalya şu anda Türkiye'nin diğer illerine nazaran aşı yapılması konusunda çok iyi durumdadır. Bugüne kadar toplam 1 milyon 200 bin aşı yapıldı. Hedef nüfusa oran olarak yüzde 74'ü birinci doz, yüzde 55'i ikinci doz aşıları tamamlandı. Aşı çalışmaları sayesinde vaka insidans oranını Antalya olarak il bazında yüzbinde 33'lere düşürdük. Bu sarı alan demektir dedi.

Antalya'da Covid-19 salgının azalmasında en önemli etkenin vatandaşların tedbirlere uyması olduğunu söyleyen Mehmet Deniz, Tedbirlere uyulması, filyasyon çalışmaları ve ekiplerin aşı çalışmalarında ki başarı bu sonucu getirdi. Vatandaşlara önerimiz, ne olursa olsun, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri ve aşılarını takip ederek yaptırmalarıdır diye konuştu.

Manavgat'ta aşı çalışmaları sırasında ilginç olaylarda yaşadıklarını anlatan Mehmet Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü

Beşkonak turizm bölgesinde aşı yaparken, vatandaşların bize karşı tavırları çok iyiydi. Bir de Side'de 110 yaşında bir teyzemize aşı yapmaya gittik, gözyaşlarını tutamadı. Bize, 'Geldiniz beni evimde aşı yaptınız' diye söylemesi hiç unutamadığım bir anıydı.

ANTALYA ÇOBAN ÇİFTE SÜRÜNÜN BAŞINDA AŞI YAPILDI
ANTALYA ÇOBAN ÇİFTE SÜRÜNÜN BAŞINDA AŞI YAPILDI
ANTALYA ÇOBAN ÇİFTE SÜRÜNÜN BAŞINDA AŞI YAPILDI
ANTALYA ÇOBAN ÇİFTE SÜRÜNÜN BAŞINDA AŞI YAPILDI

Koronavirüs, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA ÇOBAN ÇİFTE SÜRÜNÜN BAŞINDA AŞI YAPILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu 10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor 10:34 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor Bitcoin ve Ethereum bir günde yüzde 10 değer kaybetti 10:29 Bitcoin ve Ethereum bir günde yüzde 10 değer kaybetti
Yaşlı adama iğrenç tuzak! 102 bin lirasını çalıp rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraf gönderdiler 10:12 Yaşlı adama iğrenç tuzak! 102 bin lirasını çalıp rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraf gönderdiler Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı 09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Sedat Peker 09:21 Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi
Müslüman aileye Kanada'da araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı 09:10 Müslüman aileye Kanada'da araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım 00:37 Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım

Son Dakika Haberleri
10:51 Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi
10:44 Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu
10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu
10:35 Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi
10:34 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
10:28 Telefonunu servise götürdü, müstehcen fotoğrafları yayıldı! Apple tazminat ödeyecek
10:02 Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'den Falcao için şok sözler: Transferi kulübe ihanettir
09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı
09:49 Muaythai Milli Takım seçmeleri Aydın Kuşadası'nda gerçekleşti! Gençlerden büyük ilgi
Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu         
10:45
Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi         
10:36
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor         
10:33
Telefonunu servise götürdü, müstehcen fotoğrafları yayıldı! Apple tazminat ödeyecek Telefonunu servise götürdü, müstehcen fotoğrafları yayıldı! Apple tazminat ödeyecek         
10:28
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi         
09:46
Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
09:12
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı         
22:19
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı         
21:46
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 10:54:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA ÇOBAN ÇİFTE SÜRÜNÜN BAŞINDA AŞI YAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement