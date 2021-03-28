ANTALYA Çoban dere kenarında insan kafatası buldu

Çoban dere kenarında insan kafatası bulduANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, koyun otlatan çoban, dere kenarında insan kafatası buldu.

Çoban dere kenarında insan kafatası buldu ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, koyun otlatan çoban, dere kenarında insan kafatası buldu. Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi Hayıtlıgür mevkiinde dere kenarında, koyun otlatan Mehmet Camız otların arasında kafatası buldu. Camız'ın ihbarı üzerine olay yerine Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede insana ait olduğu belirlenen kafatası Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Manavgat, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › ANTALYA Çoban dere kenarında insan kafatası buldu - Son Dakika

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