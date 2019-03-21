Antalya Çocuğun Şaşırtan İsteği Sonrası, Ördeklere Temsili Nikah

Antalya
'nın Elmalı
ilçesinde bir çocuk, ev ziyareti yapan Belediye Başkanı Ümit Öztekin
'den, bunalıma giren dişi ördeğine erkek bulmasını istedi. Çocuğun şaşırtan talebinin sonrasında erkek ördek bulundu. 'Maviş' adlı dişi ve 'Akkuş
' adlı erkek ördeklerin temsili nikahını da Başkan Öztekin kıydı. Ördekler daha sonra çocuğa teslim edildi.
Elmalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Elmalı Belediye Başkan adayı AK Partili Ümit Öztekin, seçim çalışmaları kapsamında geçen pazartesi günü Özdemir Mahallesi'nde bir ev ziyaretinde vatandaşla buluştu. Burada vatandaşların sorunları ve isteklerini dinleyen Başkan Öztekin'den kalabalık arasındaki Sezai Sert adlı bir çocuk da söz istedi. Beslediği dişi ördeğinin mutsuz olduğunu ve yalnızlıktan bunalıma girdiğini söyleyen Sezai Sert, başkandan ördeğine bir erkek bulmasını talep etti. Önce şaşıran Başkan Öztekin, daha sonra Sezai Sert'in isteğini yerine getirme sözü verdi.
'BİZE YAKIŞIKLI BİR ÖRDEK LAZIM'
Başkan Ümit Öztekin, salı akşamı ilçedeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı toplantıda da Sezai Sert'in isteğini yerine getirdi. Ziyaretlerinde vatandaşların kendilerinden çeşitli taleplerde bulunduğunu söyleyen Ümit Öztekin, Sezai Sert'i de sahneye çağırarak, o anları şöyle anlattı
O gün Sezai elini kaldırdı. 'Başkanım benim de bir isteğim var, yapar mısın' dedi. 'Tabii yaparım Sezai söyle bakalım' dedim. 'Benim dişi ördeğim var, çok güzel bir ördek. Ama son zamanlarda bunalıma girdi' dedi. 'Hayırdır, ne oldu' dedim, 'Benim dişi ördeğe erkek ördek bulur musun' dedi. Belediye başkanlığı böyle bir iş. Hemen telefonu aldım Fatih
Bey'i aradım, 'Bize yakışıklı bir ördek lazım' dedim. Pirhasanlar Mahallesi'nden de yakışıklı bir ördek bulduk.
ÖRDEKLERİN NİKAHINI KIYDI
Başkan Öztekin ördeklerin salonda olduğunu belirterek, Belediye başkanı her işi yapıyor. En önemli görevlerinden biri de nikah kıymak. Dişi ördeğimizin adı 'Maviş', diğerinin adı 'Akkuş'. Maviş ile Akkuş'un bundan sonra beraber yaşamasını istiyoruz. Şahitlik ediyor musunuz O zaman biz de Maviş ile Akkuş'u karı-koca ilan ediyoruz. Bir ömür boyu mutlu olsunlar diye konuştu. Toplantının ardından ördekler Sezai Sert'e teslim edildi. Çocuk her iki ördeği de evine götürdü.