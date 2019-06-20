ANTALYA Çocuklarla dilenen kadınlara taahhütname imzalatıldı, bir çocuk korumaya alındı

Çocuklarla dilenen kadınlara taahhütname imzalatıldı, bir çocuk korumaya alındıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polis ve zabıta tarafından dilenci operasyonu yapıldı. Sosyal hizmet uzmanları dilenci kadınlara bir daha çocuklarla dilenmeyecekleri, çocuklarla dilenirken yakalanmaları durumunda çocukların kurum tarafından alınacağına dair taahhütname imzalattı. Anne ve babası hapishanede olan ve bir yakınıyla dilendiği belirlenen çocuk ise sosyal hizmet merkezi tarafından korumaya alındı.Manavgat'ta zabıta, polis ve jandarma ekiplerinin yaz aylarının gelmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla sayıları artan dilencilere karşı etkin mücadelesi sürerken, dilencilerin birbirlerinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre 30- 40 liraya kiraladığı iddiaları üzerine bugün ilçede geniş kapsamlı dilenci operasyonu düzenlendi. Manavgat'ın en büyük pazarı olan ve bölgedeki konaklama tesislerinde tatil yapan turistlerin büyük rağbet gösterdiği Perşembe Pazarı ile Antalya Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtası ve Manavgat Belediyesi zabıtası dilenci avına çıktı.DİLENCİLERE PARA CEZASI UYGULANDIKucaklarında taşıdıkları ve yanlarında gezdirdikleri küçük çocuklarla turistlerin ve vatandaşların manevi duygularını suistimal ederek dilenen kadınlar, görevliler tarafından tek tek toplandı. Zabıta ekipleri tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 157 lira idari para cezası uygulanan dilenci kadınların yanlarındaki küçük yaştaki çocuklar için İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bilgi verildi.KADINLARA TAAHHÜTNAME İMZALATILDIPerşembe Pazarı Zabıta Karakolu'na gelen sosyal hizmet uzmanları, buraya getirilen dilenci kadınlara küçük yaştaki çocukları dilencilik yaptırmanın veya dilenirken yanlarında bulunmasının büyük suç olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine dilenci kadınlardan biri, asla dilenmediğini, pazara geldiği sırada görevlilerin kendisini alarak karakola getirdiğini öne sürdü. Sosyal hizmet uzmanları dilenci kadınlara bir daha çocuklarla dilenmeyecekleri, çocuklarla dilenirken yakalanmaları durumunda, çocukların kurum tarafından alınacağına dair taahhütname imzalamaları gerektiğini söyleyince, kucağında 1 yaşından küçük çocuk olan başka bir dilenci kadın, Ben tek başıma hiçbir şey imzalamam. Büyüklerim gelir, okur öyle imzalarım dedi. Sosyal hizmet uzmanı da kendisinin taahhütnameyi madde madde okuyup, anlatacağını belirtti. Sosyal hizmet uzmanlarının kimlik tespiti sırasında dilenci kadınlardan birisi yanındaki çocuklardan birinin kendisinin olmadığını ve bir akrabasının olduğunu söyledi ve çocukla birlikte anne ve babasının adını soyadını vermek istemedi. Sosyal hizmet uzmanları çocuklarla dilenen kadınlara taahhütname imzalattı.1 ÇOCUK KURUM BAKIMINA ALINDIManavgat İlçe Sosyal Hizmet Müdür vekili Nihal Etci, Manavgat Belediyesi zabıta görevlilerinin haber vermesi üzerine hemen sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir ekibi bölgeye yönlendirdiklerini belirtti. Etci, Vatandaşın duygularını çocuklar aracılığıyla istismar ederek aynı zamanda da çocukları da istismar ederek kişilik gelişimlerine zarar veren aileleri hakkında sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik çalışma esaslarının belirlendiği 2007 sayılı Valilik genelgesine istinaden ve 8 Mayıs'ta Kaymakam başkanlığında toplanan İlçe Çocuk Koordinasyon Kurulu'nda alınan karar üzerine, ailelere çocuklara ilişkin yasal yükümlülüklerin neler olduğu, bu sorumluluklar yerine getirilmediği ve çocukların sokaklarda istismar edilmeye devam etmeleri durumunda suç duyurusu ve çocukların aileden alınarak kurum bakımına yerleştirileceğini hatırlatılarak, taahhütname okunarak, imzalatıldı. Bebek yaşta olan 4 çocuk bu şekilde aileye teslim edilirken, anne ve babası cezaevinde olduğu ve yakın akrabalarıyla dilencilik yaptırılan 10 yaşındaki çocuk savcılık talimatıyla kurum bakımına alındı dedi.Etci, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde çocuklara yönelik koruma çalışmalarına aralıksız devam edileceğini belirtti.