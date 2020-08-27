ANTALYA Çocuklukta öğrendiği yöntemle 86 yaşında ağaçtan kaşık yapıyor - Son Dakika

Çocuklukta öğrendiği yöntemle 86 yaşında ağaçtan kaşık yapıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Hasan Nuri Yiğit (86), çocukluğunda öğrendiği ağaç oyma yöntemiyle tahta kaşık yapma işini son 15 yıldır sürdürüyor. Bu şekilde kendisine ek gelir sağlayan Hasan Nuri Yiğit, günde 5-10 kaşık yaptığını ve ebadına göre tanesini 5 ila 10 lira arasında satıyor.

Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde oturan, yaz mevsiminde ise ilçeye 35 kilometre mesafedeki 1100 rakımlı Sazak Yaylası'na çıkan Hasan Nuri Yiğit, çocuklukta öğrendiği ağaç oyma yöntemiyle kaşık yaparak kendisine ek gelir sağlamayı sürdürüyor. Yaşlılık maaşına ek olarak sürdürdüğü ağaç kaşık yapımında karaca ağaç, şimşir ve sandal ağaçlarının dallarının odunsu kısmını kullanan Hasan Nuri Yiğit, oymacılıkta kullandığı hırdavatlarla işlediği bu ağaçları kahve, yumurta, yemek, çorbalara özel kaşıklar üretiyor. Hasan Nuri Yiğit günde 5-10 tane kaşık yapıp, tanesini 5 ila 10 lira arasında satıyor.

Hasan Nuri Yılmaz, "Çocukluğumda başladım kaşık yapmaya. Son 15 yıldır tekrar devam ediyorum. Karaca ağaç, sandal ve şimşir ağaçlarını kullanıyorum. Kaşıkları genelde karaca ağaç ve sandaldan yapıyorum. Kahve ve yumurta kaşığı yaptık. Günde 5 ila 10 arasında kaşık yaparım. 5 liradan satıyorum ama müşteri yok. Bununla geçiniyorum. Devletten 670 lira yaşlılık maaşı alıyorum o da yetmiyor" dedi.

Sazak Yaylası'na yaz mevsiminde serin olması dolayısıyla göç yapan ve boş zamanlarında Hasan Nuri Yiğit'e karşılıksız yardım eden emekli öğretmen Orhan Pişkin de "Hasan amcaya elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Onun oyduğu kaşıkların zımparalama işini yapıyorum" diye konuştu.