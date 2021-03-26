ANTALYA Çölyak hastası olunca 'glutensiz' pastane açtı - Son Dakika

ANTALYA Çölyak hastası olunca 'glutensiz' pastane açtı

26.03.2021 10:09

Çölyak hastası olunca 'glutensiz' pastane açtıAntalya'da oturan Mürüvet Özel (68), 8 yıl önce çölyak hastalığı teşhisi konulmasının ardından ekmek, pasta, tatlı, simit gibi hamur ürünleri yiyemeyince, bu rahatsızlığı yaşayanların isteklerini karşılayabilecek 'Çölyak Pastanesi' açtı.

Çölyak hastası olunca 'glutensiz' pastane açtı

Antalya'da oturan Mürüvet Özel (68), 8 yıl önce çölyak hastalığı teşhisi konulmasının ardından ekmek, pasta, tatlı, simit gibi hamur ürünleri yiyemeyince, bu rahatsızlığı yaşayanların isteklerini karşılayabilecek 'Çölyak Pastanesi' açtı. Antalya'da oturan Mürüvet Özel'e, 8 yıl önce çölyak hastalığı teşhisi konuldu. Çocukluğundan itibaren yaşadığı rahatsızlığa geç teşhis konulan Özel, glutensiz ürünleri tüketmek zorunda kaldı. Belli bir süre ekmek, tatlı, pasta gibi ürünleri tüketmeyen Özel, ardından evinde glutensiz ürünler yemeye başladı. Doktor kontrolüne gittiğinde çölyak hastalarının glutensiz ürünlerin temininde zorlandığını fark eden Özel, pastane açmaya karar verdi. Evinin alt katındaki dükkanı kiralayan Özel, 'Glutensiz Çölyak Pastanesi' adını verdiği iş yerini açtı.

İşletmeci olduğu pastanede pasta ustası ve kızıyla glutensiz pasta, börek, kurabiye hazırlayan Özel, çölyak hastalarına satış yapıyor. Her gün glutensiz hazırladığı ekmek, yaş pasta, tatlı ve tuzlu kurabiye, simit, poğaça, baklavayı satan Özel, hem kendisine hem de kendisiyle aynı rahatsızlığı yaşayanlara çare oluyor. Müşterileri arasında 4 aylık çölyak hastası bebeğini emziren anneden, 70 yaşındaki yetişkinlere kadar herkese satış yaptığını anlatan Özel, kanser hastalarının glutensiz ekmek, şeker hastalarının şekersiz pasta satın almak için pastaneden alış veriş yapmayı tercih ettiğini söyledi. Özel, anne ve babaların çölyak hastası çocuklarına yaş pasta, kurabiye ve tatlı satın aldıklarını dile getirdi.

Özel, Glutensiz Çölyak Pastanesi'nde her gün taze olarak hazırladığı ekmek, yaş pasta, ekler, profiterol, şerbetli tatlılar, simit, poğaça, kuru pastayı müşterilerine sunuyor. Müşterilerinin özel günleri için de sipariş alan Özel, isteğe göre, gözleme, börek, lahmacun satışı yaparak çölyak hastalarının özlemini duyduğu tatlara ulaşımına olanak sağlıyor. Kendisi de çölyak hastası olduğu için pastanesine gelenlerle yakından ilgilenen Özel, müşterilerine bu hastalık hakkında bilgi verip, dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgilendiriyor.

Çölyak hastalığının geç fark edildiğini anlatan Özel, "Ailemizde genetik bir hastalık olduğunu öğrendik. 4 yıl kadar ekmek, hamur işi yiyemiyordum. Doktora gittiğimde, çoğu çölyak hastasının glutensiz ürün temin edememekten şikayetçi olduğu dikkatimi çekti. Bunun üzerine glutensiz ürün hazırlamayı düşündüm. Küçük bir dükkan kurup, imalathane yaptım. Pasta ustamızın yardımıyla, kızım ve ben yaş pastadan kurabiyeye çölyak hastaları için ürünler ürütmeye başladık. Ekmek, simit alan müşterilerimiz oluyor. Kendim de çölyak hastası olduğum için müşterilerimi çok iyi anlıyorum. Aramızda özel bağ oluyor" dedi. Glutensiz Çölyak Pastanesi'nden alışveriş yapan Fidan Çetin, 4 yaşındaki kızı Esila Yağmur'un çölyak hastası olmasından dolayı sağlıklı beslenmesi gerektiğini belirtti. Antalya'ya 45 kilometre uzaklıktaki Korkuteli ilçesinden pastaneye alışverişe geldiklerini aktaran Çetin, glutensiz pasta, kurabiye, ekler gibi çocukların severek tükettiği ürünlerden satın aldıklarını aktardı. Glutensiz pasta, ekmek gibi ürünlerin temininde zorluklar yaşadıklarını dile getiren Çetin, çölyak hastalarına özel pastanenin uzakta da olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Çetin, glutensiz besinlerin fiyatının pahalı olmasından yakındı.

ANTALYA Çölyak hastası olunca 'glutensiz' pastane açtı
ANTALYA Çölyak hastası olunca 'glutensiz' pastane açtı
ANTALYA Çölyak hastası olunca 'glutensiz' pastane açtı
ANTALYA Çölyak hastası olunca 'glutensiz' pastane açtı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Çölyak hastası olunca 'glutensiz' pastane açtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı         
10:14
Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor         
09:50
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var         
09:17
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Erdoğan'dan yeni MKYK üyelerine talimat: Herkes bölgesinde daha çok çalışsın, vatandaş Erdoğan'dan yeni MKYK üyelerine talimat: Herkes bölgesinde daha çok çalışsın, vatandaş "AK Parti burada yok" demesin         
08:23
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak         
00:21
PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi         
23:16
Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir         
21:35
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı         
16:59
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 10:25:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Çölyak hastası olunca 'glutensiz' pastane açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei