ANTALYA Çölyak hastası olunca 'glutensiz' pastane açtı - Son Dakika

Çölyak hastası olunca 'glutensiz' pastane açtı

Antalya'da oturan Mürüvet Özel (68), 8 yıl önce çölyak hastalığı teşhisi konulmasının ardından ekmek, pasta, tatlı, simit gibi hamur ürünleri yiyemeyince, bu rahatsızlığı yaşayanların isteklerini karşılayabilecek 'Çölyak Pastanesi' açtı. Antalya'da oturan Mürüvet Özel'e, 8 yıl önce çölyak hastalığı teşhisi konuldu. Çocukluğundan itibaren yaşadığı rahatsızlığa geç teşhis konulan Özel, glutensiz ürünleri tüketmek zorunda kaldı. Belli bir süre ekmek, tatlı, pasta gibi ürünleri tüketmeyen Özel, ardından evinde glutensiz ürünler yemeye başladı. Doktor kontrolüne gittiğinde çölyak hastalarının glutensiz ürünlerin temininde zorlandığını fark eden Özel, pastane açmaya karar verdi. Evinin alt katındaki dükkanı kiralayan Özel, 'Glutensiz Çölyak Pastanesi' adını verdiği iş yerini açtı.

İşletmeci olduğu pastanede pasta ustası ve kızıyla glutensiz pasta, börek, kurabiye hazırlayan Özel, çölyak hastalarına satış yapıyor. Her gün glutensiz hazırladığı ekmek, yaş pasta, tatlı ve tuzlu kurabiye, simit, poğaça, baklavayı satan Özel, hem kendisine hem de kendisiyle aynı rahatsızlığı yaşayanlara çare oluyor. Müşterileri arasında 4 aylık çölyak hastası bebeğini emziren anneden, 70 yaşındaki yetişkinlere kadar herkese satış yaptığını anlatan Özel, kanser hastalarının glutensiz ekmek, şeker hastalarının şekersiz pasta satın almak için pastaneden alış veriş yapmayı tercih ettiğini söyledi. Özel, anne ve babaların çölyak hastası çocuklarına yaş pasta, kurabiye ve tatlı satın aldıklarını dile getirdi.

Özel, Glutensiz Çölyak Pastanesi'nde her gün taze olarak hazırladığı ekmek, yaş pasta, ekler, profiterol, şerbetli tatlılar, simit, poğaça, kuru pastayı müşterilerine sunuyor. Müşterilerinin özel günleri için de sipariş alan Özel, isteğe göre, gözleme, börek, lahmacun satışı yaparak çölyak hastalarının özlemini duyduğu tatlara ulaşımına olanak sağlıyor. Kendisi de çölyak hastası olduğu için pastanesine gelenlerle yakından ilgilenen Özel, müşterilerine bu hastalık hakkında bilgi verip, dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgilendiriyor.

Çölyak hastalığının geç fark edildiğini anlatan Özel, "Ailemizde genetik bir hastalık olduğunu öğrendik. 4 yıl kadar ekmek, hamur işi yiyemiyordum. Doktora gittiğimde, çoğu çölyak hastasının glutensiz ürün temin edememekten şikayetçi olduğu dikkatimi çekti. Bunun üzerine glutensiz ürün hazırlamayı düşündüm. Küçük bir dükkan kurup, imalathane yaptım. Pasta ustamızın yardımıyla, kızım ve ben yaş pastadan kurabiyeye çölyak hastaları için ürünler ürütmeye başladık. Ekmek, simit alan müşterilerimiz oluyor. Kendim de çölyak hastası olduğum için müşterilerimi çok iyi anlıyorum. Aramızda özel bağ oluyor" dedi. Glutensiz Çölyak Pastanesi'nden alışveriş yapan Fidan Çetin, 4 yaşındaki kızı Esila Yağmur'un çölyak hastası olmasından dolayı sağlıklı beslenmesi gerektiğini belirtti. Antalya'ya 45 kilometre uzaklıktaki Korkuteli ilçesinden pastaneye alışverişe geldiklerini aktaran Çetin, glutensiz pasta, kurabiye, ekler gibi çocukların severek tükettiği ürünlerden satın aldıklarını aktardı. Glutensiz pasta, ekmek gibi ürünlerin temininde zorluklar yaşadıklarını dile getiren Çetin, çölyak hastalarına özel pastanenin uzakta da olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Çetin, glutensiz besinlerin fiyatının pahalı olmasından yakındı.