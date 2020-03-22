ANTALYA Çöp dolu alanda yangın korkuttu - Son Dakika
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ANTALYA Çöp dolu alanda yangın korkuttu

6 saat önce

Çöp dolu alanda yangın korkuttuANTALYA'da çöplerin olduğu alanda çıkan yangın korkuttu.

Çöp dolu alanda yangın korkuttu

ANTALYA'da çöplerin olduğu alanda çıkan yangın korkuttu. Yangının çıktığı yerde bulunan sokak köpeği alevlerden hızla uzaklaştı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. 5070 Sokak üzerinde çöplerin olduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yaklaşık 10 metre arayla iki farklı noktadaki alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Bu sırada yangının çıktığı yerde bir sokak köpeğinin alevlerden hızla kaçtığı görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

ANTALYA Çöp dolu alanda yangın korkuttu

İtfaiye, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:25 Kaynak: DHA

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