Antalya çöpler cep telefonuyla uygulamasıyla toplanacak

Çöpler cep telefonuyla uygulamasıyla toplanacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde cep telefonuna yüklenen bir uygulama sayesinde, çevrede görülen çöplerin fotoğrafının çekilerek, belediyeye bildirilmesi ve ekipler tarafından çöpün bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik proje hayata geçirildi. 3 dilde hazırlanan uygulama en yakın çöp konteynerinin de yerini gösterirken, projeyle doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan çöp ve atıkların bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'nün desteği, Doğa Koruma Merkezi Vakfı yürütücülüğünde 'Temiz Akdeniz Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Politikasıyla uyumlu olarak 'Kollekt' adlı bir akıllı cep telefonu uygulaması geliştirildi. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanan, doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan çöp ve atıkların toplanması ve böylece denizlere ulaşan atığın azaltılmasını amaçlayan uygulama ilk olarak Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kemer'de kullanılmaya başladı.

'Sen göster birlikte toplayalım' sloganıyla hayata geçirilen uygulama; doğada çöple karşılaşanlara uygulama üzerinden en yakın çöp konteynerinin yol tarifini almaya imkan sağlarken, toplanmayacak kadar yoğun olan çöplerin ise 'Belediyeye bildirim yap' seçeneğiyle ekiplere haber verilmesini ve atıkların toplanmasını öngörüyor. Uygulamaya en çok katkı verenler toplanacak puanlarla çeşitli şekillerde ödüllendirilecek.

'PROJENİN BİRDEN FAZLA BİLEŞENİ VAR'

Doğa Koruma Merkezi Vakfı'nda proje yöneticisi Dursun Baş, Yaklaşık 15 yıllık bu alanda çalışma tecrübesi olan bir vakıf. Kemer'de de ülkemizin diğer yerlerinde olduğu gibi insanlarımızı dahil ederek yürüttüğümüz projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kemer Belediyesi'yle 'Temiz Akdeniz Projesi' adlı bir çalışma yürütmeye başladık 2018 yılı içerisinde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Doğa Koruma Merkezi Vakfı yürütücülüğü, Kemer Belediyesi ortaklığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü desteğiyle bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Projenin birden fazla bileşeni var. Her bir bileşende belediyeyle birlikte hareket ediyoruz. Özellikle Türkiye için ilk olarak akıllı telefon uygulaması yoluyla insanları dahil ederek, beraber toplama mesajını insanlara aktararak, Kemer'deki toplam geri kazanılabilir atıkların oranının arttırılmasını hedefliyoruz. Bunun yanı sıra derelerden, akarsulardan ya da mesire alanlarından rüzgarla, yağmurla taşınan, denizle buluşan plastiklerin de miktarının azaltılması projenin temel hedeflerinden dedi.

'YAYGINLAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ'

Projeyi daha geniş kapsamlı düşündüklerini aktaran Dursun Baş, Kemer, Akdeniz Bölgesi'nin en önemli turizm bölgelerinden biri. En önemli doğa koruma yerlerinden biri. Bu kapsamda biz bu uygulamayı burada deneyerek Akdeniz havzası ölçeğinde de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Burada Kemer Belediyesi'nin ve Kemer'deki diğer kurumlarının da ve Kemer halkının da projeyi biliyor olması, farkında olarak bize destek veriyor olması çok kritik olacak diye konuştu.

'GÜNLÜK 400 TON ÇÖP TOPLUYORUZ'

Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu da şöyle dedi

İlk defa Türkiye'de başlayan akıllı uygulamamız var. Tabii ki bu bizim için, Kemer için çok önemli bir uygulama. Çünkü Kemer dünyanın görmeye geldiği bir yerdir. Temiz bir çevre olunca insanlar rahat, daha da mutlu oluyor. Günlük 400 ton çöp topluyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Bunların doğaya atılanlarını azaltmak için akıllı projeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Doğa Koruma Merkezi Vakfı ile beraber bu uygulamanın içerisine dahil olduk. Az önce de buraya sizlerle beraber geldik. Çöpü gördük, fotoğrafını çektik. Programdan uyguladık ve Çevre Temizlik Müdürlüğü'müzde hemen ekranlara düştü. Bize en yakın çöp aracını gönderdiler ve çöpleri aldı. Tabii bu birden hayata geçecek bir proje değil. Çok güzel bir proje ama insanlarımızı eğiterek bunu sonuca ulaştıracağız. Sonuçta ana fikir şu, 'Birlikte yapalım, birlikte başaralım'. Bu uygulamanın ilkinin Kemer'de olması ayrıca bizim için daha büyük bir mutluluktur. Biz buna her türlü desteği vereceğiz.