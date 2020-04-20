Antalya, corona virüsü sonrası dünya liglerine talip!

İtalya Serie A'nın karantina sırasında oynanacağı aday kentler arasında Antalya'nın da gösterilmesi kentteki turizmciler tarafından memnuniyetle karşılanırken, Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, dünyadaki tüm liglere ev sahipliği yapmaya talip olduklarını söyledi.



Yaşacan "Bütün dünyadaki lig maçlarının Antalya'da oynanması için hazırız.



Kaliteli hizmet veren otellerimiz çok fazla" dedi. Yaşacan ilde 500 bin yatak kapasitesi, 200 futbol sahası ve 3 büyük stat bulunduğunu ifade etti.



