ANTALYA 'COVİD-19 AKCİĞERİN YANI SIRA, KALP, KARACİĞER, BÖBREKTE DE TUTUNUYOR' - Son Dakika

ANTALYA 'COVİD-19 AKCİĞERİN YANI SIRA, KALP, KARACİĞER, BÖBREKTE DE TUTUNUYOR'

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, son araştırmalara göre koronavirüsün sadece akciğer tutunumu değil, kalp, böbrek, karaciğer, cilt ve nörolojik tutunumlarıyla da belirti verdiğini anlattı.

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, son araştırmalara göre koronavirüsün sadece akciğer tutunumu değil, kalp, böbrek, karaciğer, cilt ve nörolojik tutunumlarıyla da belirti verdiğini anlattı. Prof. Dr. Yalçın, bu belirtileri olan kişilerin de Covid-19 yönünden araştırılması gerektiğini söyledi.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, ABD'de koronavirüs hakkındaki son çalışmalar hakkında bilgi verdi. Koronavirüsün belirtilerinden birinin akciğerlerde tutunma olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, son araştırmalarda sadece akciğer değil, kalp, böbrek, karaciğer, cilt ve nörolojik tutunmaların da oluşabileceğini aktardı. Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, bu belirtileri olan kişilerin Covid-19 yönünden de araştırılması gerektiğini vurguladı.

'BEYİN İLTİHABI GİBİ ENFEKSİYON YARATABİLİYOR'

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Covid-19 enfeksiyonunda ağırlıklı olarak akciğer tutunumlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Zatürre ya da ağır akciğer rahatsızlıklarındaki tutunumlara çok sık rastlandığını belirten Prof. Dr. Yalçın, 'Bunun dışında birçok organ ve dokunun da tutulduğuna ilişkin ciddi veri var. Kalp damar sisteminden bahsedecek olursak kalbe bağlı ani ölümler, kalpteki ritim düzensizlikleri gelişebiliyor. Kalbin kas tabakasını tutabiliyor. Ensefalit dediğimiz beyin iltihabı gibi herhangi enfeksiyon yaratabiliyor. İnmelere yol açabiliyor. Kan damar sisteminde pıhtı oluşması ve bunun sonucunda birçok organ ve doku da kalbi besleyen damarlarda enfarktüs gelişebiliyor ama bağırsakları besleyen damarlarda oluştuğu zaman cerrahi gelişim gerektiren tablolara yol açabiliyor" diye konuştu.

BİRÇOK ORGANI ETKİLİYOR

Covid-19 şüphesi olan hastalara kalp damardaki pıhtılaşmayı engellemek amaçlı düzenli tedavi uyguladıklarını aktaran Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, 'Başka tutulan bir organ karaciğerler. Karaciğerde hasar oluşturduğu için karaciğerdeki değerler yükseliyor. Böbreklerde de tutulmaları görüyoruz. İdrardan kan gelmesi veya idrarda protein bulunması gibi akut böbrek hasarlarına yok açıyor. Bunlar ciddi klinik tablo yaratabiliyor. Ayrıca sodyum düzeyinde düşüklük ya da fazlalık ve potasyum düzeyindeki yüksekliklere neden olabilir. Bu değişen elektrolitler kişinin özellikle yaşlılarda kronik rahatsızlıklar varsa çok daha sıkıntılı seyre neden oluyor. Eğer bu elektrolitler değerler yerine oturmazsa ölümcül bile olabilir. Şeker oranı yükselebiliyor. Hatta şeker ve diyabete bağlı komalara neden olabilir" dedi.

CİLTTEKİ DÖKÜNTÜLERE DİKKAT

Covid-19 hastalarında son dönemde cilt tutunumlarıyla karşılaştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, 'Son zamanlarda nadir de olsa cilt tutulmaları görebiliyoruz. Bunun üzerinde çok durulmuyordu ama ciltte kaşıntıya neden olan birçok hastalık esnasında sayılabiliyor. Değişik döküntü tipleriyle de karşımıza çıkabiliyor. Bu hastalıktaki cilt bulguları bizi bir şekilde düşündürmeli. Dolayısıyla sadece akciğeri değil, karaciğer, böbrek, kalp gibi birçok organ ve dokuyu etkilediği için sistematik bir hastalık olarak düşünmek gerekiyor. Eğer bu kişilerde bu bulgular varsa yine de kişilerin Covid-19 yönünden de incelenmesi, araştırılması, testlerin bir şekilde yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

ANTALYA 'COVİD-19 AKCİĞERİN YANI SIRA, KALP, KARACİĞER, BÖBREKTE DE TUTUNUYOR'

Nevzat Yalçın, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 'COVİD-19 AKCİĞERİN YANI SIRA, KALP, KARACİĞER, BÖBREKTE DE TUTUNUYOR' - Son Dakika
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