Antalya Cumhurbaşkanı Erdoğan Hortumun Zararı 100 Milyon Lira, Gereğini Yerine Getireceğiz

Antalya'da aday tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hortum ve doğal afet nedeniyle Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğunu belirterek, Gereği neyse şüphesiz yerine getireceğiz dedi.

Antalya'da aday tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hortum ve doğal afet nedeniyle Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğunu belirterek, Gereği neyse şüphesiz yerine getireceğiz dedi.



Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin Antalya'daki tanıtım toplantısına katıldı. Tanıtım toplantısının yapıldığı Antalya 10 bin kişilik spor salonunun sahne arkası güvenlik önlemi nedeniyle boş tutulurken, salonun diğer bölümleri tamamen doldu. Salon daha çok Cumhur İttifakı'na yönelik pankartlarla donatıldı. Tanıtım toplantısına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişiyle büyük coşku oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salondaki konuşması öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yeni dönem projelerinin yer aldığı 'Yarının Antalyası' adlı tanıtım filmi salondakilerle paylaşıldı.



HORTUMUN ZARARI 100 MİLYON LİRA



Boynuna taktığı Antalyaspor atkısıyla salondakilere seslenen Erdoğan, Antalya'daki olumsuz hava şartları sonrası hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Felaket sonrası oluşan gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, Antalya'nın her zaman hedeflerine yürüdüğünü söyledi. Felaketler sonrası Antalya'nın kutlu yolculuğuna devam edeceğine inandığını kaydeden Erdoğan, hortum ve doğal afetin 100 milyon lira maddi zarara sebep olduğunu söyledi. Gereğinin yapılacağını anlatan Erdoğan, Afetlerin önüne geçmek mümkün değil ama önlemleri almak elimizdedir. Rabbim beterinden saklısın dedi.



'SEÇİM AKŞAMI ANTALYA'DAN MÜJDELİ HABERLER BEKLİYORUM'



Konuşmasında 19 ilçenin adını anan Erdoğan, 31 Mart akşamı zillet ve illet ittifakını layık olduğu yere göndermeye var mıyız Milletimiz gönül ittifakından yana oyunu kullanacaktır dedi. Antalya'nın turizmde rekor kırdığını belirten Erdoğan, Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamak istediklerini söyledi. Antalya'yı gönüllerin başkenti olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, Gözümüz Antalya'da, 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz Seçim gecesi Antalya'dan müjdeli haberler bekliyorum dedi.



ANTALYA YATIRIMLARINI ANLATTI



Antalya'ya yaptıkları yatırımları anlatan Erdoğan, 16 yılda Antalya'ya 40 trilyon yatırım yaptıklarını söyledi. Antalya'yı başka illere bağlayacak hızlı tren projesinin etüt projelerinin sürdüğünü anlatan Erdoğan, devam eden ve yapacakları projeleri de dile getirdi. Erdoğan, Antalya'ya üçüncü bir havalimanı, Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için çalışmalara başladık. İnşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz dedi.



CHP'YE AĞIR ELEŞTİRİ



CHP'nin bölücü terör örgütü ile kol kola yürüdüğünü belirten Erdoğan, buna en güzel cevabı Antalya'nın vereceğini söyledi. Erdoğan, Ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır. CHP işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı. Şimdi bölücü terör örgütüyle kol kola yürüyor, varsın yürüsün. Ama en güzel cevabı onlara Antalya verecek. Antalya hazır mı Antalya unutma. Antalya 31 Mart'a haktan hakikatten yana birlikte yürümeye devam ediyor muyuz İstismarcıları bir kez daha hüsrana uğratmaya var mısın diye konuştu.



CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYLARI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Antalya'daki 19 ilçe adayını açıkladı. 3 kadın adayın yer aldığı liste şu şekilde oluştu



Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel (Ak Parti), Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü (Ak Parti), Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökcen Özdoğan Enç (Ak Parti), Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu (Ak Parti), Aksu Belediye Başkan Adayı Halil Şahin (Ak Parti), Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Emre Afacan (Ak Parti), Serik Belediye Başkan Adayı Enver Aputkan (Ak Parti), Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz (Ak Parti), İbradı Belediye Başkan Adayı Hatice Sekmen (Ak Parti), Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya (Ak Parti), Elmalı Belediye Başkan Adayı Ümit Öztekin (Ak Parti), Demre Belediye Başkan Adayı Süleyman Topçu (Ak Parti), Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Mehmet Özeren (Ak Parti), Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş (Ak Parti), Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan (Ak Parti), Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Adil Çelik (Ak Parti), Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel (MHP), Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu (MHP), Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer Niyazi İşlek (MHP), Kemer Belediye Başkan Adayı Yusuf Üras (MHP).



Adaylarla fotoğraf çektiren Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın pazara kadar değil, mezara kadara devam edeceğini söyledi. Görevi devredenlere teşekkür eden Erdoğan, adaylara başarı diledi.



6 İLÇEDE İSİM DEĞİŞMEDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yanı sıra Ak Partili yönetimlerin görevde bulunduğu 6 ilçede Ak Parti'nin adayını değiştirmedi. Erdoğan, Kepez, Aksu, Gündoğmuş, Gazipaşa, Elmalı ve Demre'de aynı isimlerle yoluna devam etme kararı aldı. Ak Parti, elinde bulundurduğu Serik, Kaş, Akseki'de aday değişikliğine gitti. Kumluca'da ise milletvekili seçimleri için belediye başkanlığından istifa eden Hüsamettin Çetinkaya yeniden aday gösterildi.

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