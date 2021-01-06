Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, emekli oldu - Son Dakika

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, emekliliğe ayrıldı.
Antalya Adliyesi Bahçesinde düzenlenen veda törenine, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Başsavcı vekilleri, hakim, savcılar ve adliye personeli katıldı.
Başsavcı İnal, Karakaya'ya verdiği emeklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.
Yargı mensubu ve çalışanlarla vedalaşan Karakaya, 40 yıllık mesleki hayatında özveriyle çalıştığını kaydetti.
Kaynak: AA
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