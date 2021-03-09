Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mervenur Polat açıklaması - Son Dakika

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mervenur Polat açıklaması

09.03.2021 15:16
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mervenur Polat açıklaması, System.String[]

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 4,5 aydır kayıp olan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın cesedinin bulunma olayı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 4,5 aydır kayıp olan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın cesedinin bulunma olayı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.

Muratpaşa ilçesinde 19 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın cansız bedeni geçtiğimiz gün Güllük Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanda, son görüştüğü kişi olarak iddia edilen C.A.'nın babasının yaşadığı evin çatısında bulundu. Olay sonrası C.A.'nın aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Mervenur Polat'ın annesi G.P.'nin 24 Ekim 2020 tarihindeki kayıp başvurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada "Teknik, fiziki takip ve dinleme sonucunda yapılan tespitler doğrultusunda, 7 Mart tarihinde gözaltına alınan şüpheli C.A.'nın kayıp şahsın cesedinin yerini gösterebileceğini belirtmesi üzerine yapılan yer gösterme işleminde kayıp şahsa ait ceset Muratpaşa ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında bulunmuş ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiş; buradan da kesin ölüm nedeninin tespiti için alınan organ örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Söz konusu olay nedeniyle şimdiye kadar içinde şüpheli C.A.'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Muratpaşa, Antalya, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mervenur Polat açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Kilim silkelerken damdan düşen 9 aylık hamile kadın ağır yaralandı Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü Meghan Markle ve Prens Harry'nin röportajının ardından Kraliyet ailesi acil toplantı düzenledi Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü
Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı         
15:37
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
4,5 ay sonra cansız bedeni bulunan Mervenur iple boğularak öldürülmüş 4,5 ay sonra cansız bedeni bulunan Mervenur iple boğularak öldürülmüş         
15:05
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Marcao yanıtı: Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsak iyice batarız Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Marcao yanıtı: Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsak iyice batarız         
14:59
İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı         
14:54
Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada         
14:33
Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu         
14:11
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK akaryakıt alırken dikkat edilmesi gereken konuları açıkladı EPDK akaryakıt alırken dikkat edilmesi gereken konuları açıkladı         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 15:50:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mervenur Polat açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei