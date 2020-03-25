Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüs sessizliği - Son Dakika

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Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüs sessizliği
6 saat önce
Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüs sessizliğiDÜNYA'da yaklaşık 17 bin kişinin ölümüne neden olan ve Türkiye'de de görülen Koronavirüs (Covid-19) turizmin başkenti Antalya'nın simgesi Cumhuriyet Meydanı'nı boş bıraktı.
Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüs sessizliği
DÜNYA'da yaklaşık 17 bin kişinin ölümüne neden olan ve Türkiye'de de görülen Koronavirüs (Covid-19) turizmin başkenti Antalya'nın simgesi Cumhuriyet Meydanı'nı boş bıraktı. Her gün yüzlerce turistin gelip Kalekapısı ve Yat Limanı'na indiği yer olan meydan bugün sessizdi. Antalyalılar İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların sosyal izolasyonu için uyguladığı 'Evde kal' çağrısı kısmen de olsa etkili oldu. Hava sıcaklığının 20 dereceye çıktığı kentte meydan sadece işi için gelip geçenleri ağırladı.
Koronavirüsü nedeniyle kent için ulaşımda yüzde 80'lik düşüş yaşandı. Günde yaklaşık 1 milyon kişinin toplu taşıma araçlarını kullandığı kentte duraklar da geçmişe oranla boştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:21 Kaynak: DHA
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