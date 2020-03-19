Antalya'da 07 Gençlik Grubu, koronavirüs ile mücadeleye gönüllü destek verecek

Antalya'da, 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara gönüllü destek verecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele çalışmalarına dernek üyelerinin gönüllü olarak destek vermeye hazır oldukları belirtildi.

Açıklamada, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na "Bizler bir taraftar grubundan fazlası olduğumuzu, aynı zamanda şehrimizin koruyucusu ve destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz." diye seslenen dernek üyeleri, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Valimizin ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün uygun görmesi durumunda 07 Gençlik Grubu olarak, kendi şahsi gücümüz ile gönüllü olarak çalışmalara katılmaya hazır olduğumuzu ve Valiliğimizin belirlediği yaşlılarımızın evlerini, temin ettiğimiz ULV cihazlarıyla dezenfeksiyon işlemlerini seve seve yapabileceğimizi ve Valiliğimizin emrinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca Valiliğimizden gönderilecek yardım ve ihtiyaçların evlere ulaşmasını sağlayabiliriz. Ülkemizin bulunduğu bu zorlu süreçte şehrimizin ve devletimizin sonuna kadar yanındayız."