Deniz kaplumbağası Lara, 1 ayda 485 kilometre yol katetti - Son Dakika
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Deniz kaplumbağası Lara, 1 ayda 485 kilometre yol katetti

23.08.2022 14:06
Deniz kaplumbağası Lara, 1 ayda 485 kilometre yol katetti

ANTALYA'da 1,5 yıl önce bağırsaklarındaki poşet nedeniyle ölmek üzereyken sahile vuran, tedavisinin ardından yeniden denize bırakılan 'Lara' adı verilen caretta caretta, 1 ayda 485 kilometre yol katetti.

ANTALYA'da 1,5 yıl önce bağırsaklarındaki poşet nedeniyle ölmek üzereyken sahile vuran, tedavisinin ardından yeniden denize bırakılan 'Lara' adı verilen caretta caretta, 1 ayda 485 kilometre yol katetti.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde 1,5 yıl önce sahile vuran bitkin haldeki deniz kaplumbağası, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından gözetim altına alındı. Yapılan incelemede 30 yaşında olduğu tespit edilen deniz kaplumbağasının bağırsağında plastik atık ve gaz belirlendi. Boynunda ve vücudunda yaralar bulunan caretta caretta, tedaviye alındı. 1,5 yıl süren tedavinin ardından 'Lara' adı verilen deniz kaplumbağası, üzerine uydu cihazı takılarak denizle buluşturuldu. Uydudan takip edilen 'Lara, 1 ayda 485 kilometre yol katetti.DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Plastiğin ve biriken gazın vücuttan atılması için veteriner hekimlerin öncülüğünde ilaç tedavisine başlandı. Düzenli beslenmesi sonucunda 1,5 yıllık tedavinin ardından kaplumbağa iyileşti. Kendi beslenebilir, dalabilir pozisyona geldi. Naylon poşet denize atılabiliyor. 'Ne olacak' diyebiliyoruz. Kaplumbağa plastik poşeti deniz anası sanıp yiyebiliyor ve ölümcül duruma geliyor. Lara getirilmemiş olsaydı, kaplumbağa için plastik poşet kurşun gibi ölümüne neden olacaktı" dedi.


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Kaynak: DHA

Kaplumbağa, Ortaca, Kemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz kaplumbağası Lara, 1 ayda 485 kilometre yol katetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz kaplumbağası Lara, 1 ayda 485 kilometre yol katetti - Son Dakika
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