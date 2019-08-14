Antalya'da -1 derecede kar keyfi

Antalya'da -1 derecede kar keyfi Sıcaktan bunalan tatilciler, sahile 200 metre uzaklıktaki kar dünyasına gelerek, kar ve soğuk havanın tadını çıkartıyorANTALYA - Antalya'da 40 dereceyi bulan hava sıcaklığından bunalan tatilciler, kendilerini eksi sahile metrelerce uzaklıkta ve-1 derecenin...

Antalya'da -1 derecede kar keyfi

Sıcaktan bunalan tatilciler, sahile 200 metre uzaklıktaki kar dünyasına gelerek, kar ve soğuk havanın tadını çıkartıyor

ANTALYA - Antalya'da 40 dereceyi bulan hava sıcaklığından bunalan tatilciler, kendilerini eksi sahile metrelerce uzaklıkta ve-1 derecenin hüküm sürdüğü 'Kar Dünyası'na atıyor.

Antalya bölgesinde tatilini geçiren yerli-yabancı turistlerin alışık olmadığı aşırı sıcaklara alternatif olarak kurulan 'Kar Dünyası' alanı, sıcakların bastırmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğruyor. Zaman zaman - 4 dereceye kadar düşen ama ortalama -1 derece civarındaki ortama, dışarıdaki rahat yaz kıyafetlerinin aksine kalın montlarla giren tatilciler, burada doyasıya eğlenip karın ve soğuğun keyfini çıkarıyor.

Antalya Aquarium içerisinde bin 500 metrekare kapalı alandaki Kar Dünyası'nda adeta yaz ayında kışı yaşayan tatilciler, içeride yer alan iglo ve buzdan yapılan heykel ile özel alanlarda çekindikleri hatıra fotoğraflarıyla da anı ölümsüzleştiriyor.

"Buradan çıkmayı düşünmüyoruz"

Tatilciler, dışarıda 40 derece sıcaklığın ardından fazla yol kat etmeden böyle bir ortama girdikleri için memnun olduklarını dile getirdi. Tatilini Antalya'da sürdüren İsmail Akman, "Yer Antalya olunca burası daha iyi oluyor. Dışarı da terliyoruz, buradan da çıkmayı düşünmüyoruz" dedi.

Melike Akman da "Dışarısı gerçekten çok sıcak. Burası çok güzel bir yer" diyerek duygularını dile getirirken, çok eğlendiğini belirten Güneş Aydemir de, "Antalya zaten çok sıcak bir yer. Antalya'da böyle bir yere girmek çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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