Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi - Son Dakika

Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi

19.11.2020 14:28
Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi, System.String[]

SU Altı Federasyonu Antalya Temsilcisi İsa Alemdar, dün Yat Limanı açıklarındaki tarihi Saint Didier batığına dalış yaparken, bugün de kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar manzarasının keyfini sürdü.

SU Altı Federasyonu Antalya Temsilcisi İsa Alemdar, dün Yat Limanı açıklarındaki tarihi Saint Didier batığına dalış yaparken, bugün de kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar manzarasının keyfini sürdü.

Yaz boyunca yerli- yabancı binlerce turisti su altıyla tanıştırarak, turistik dalışlar yaptıran, Su Altı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar, Antalya'daki deniz ve kar keyfini 1 gün arayla yaşadı. Yat Limanı açıklarındaki tarihi Saint Didier batığına dün turistik dalış yapan, bugünü ise kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar yağışıyla karşılayan Alemdar, şaşkınlığını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Antalya'da 1 gün arayla çifte mevsim yaşadığını belirten Alemdar, "Dün günlük güneşlik bir gündü. Saint Didier'e dalış gerçekleştirdik. Akşamına ailecek Saklıkent'e geldik ve sabah muhteşem bir sürprizle uyandık. Lapa lapa kar yağıyordu. Yağış halen devam ediyor. Antalyalıların ne kadar şanslı olduğuna bir kez daha şahitlik yaptım" dedi.

İsa Alemdar, hafta sonu turistik dalışların devam edeceğini de belirtti.


Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi

Kayak Merkezi, Saklıkent, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi - Son Dakika


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