Antalya'da 1 Haziran'a kadar borçtan dolayı abonelerin suyu kesilmeyecek - Son Dakika

Antalya'da 1 Haziran'a kadar borçtan dolayı abonelerin suyu kesilmeyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşın borcundan dolayı suyunun 1 Haziran'a kadar kesilmeyeceğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşın borcundan dolayı suyunun 1 Haziran'a kadar kesilmeyeceğini bildirdi. Büyükşehirden yapılan açıklamada, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü salgın nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde yaşanabilecek çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklara dikkati çekildi. Bu kapsamda 1 Haziran'a kadar kent genelinde hiçbir abonenin suyunun borcundan dolayı kesilmeyeceği vurgulandı. Öte yandan, ASAT'ın tam kapanma sürecinde zorunlu kurum faaliyetlerinin sürdüğü yönetim birimleri ve saha ekiplerinin çalışmaya devam edeceği bildirildi.

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