Son Dakika Haberleri: Antalya'da 1'i çocuk 2 turist boğuldu
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Antalya'da 1'i çocuk 2 turist boğuldu

1 saat önce

ANTALYA'ya tatile gelen yabancı uyruklu 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Antalya'da 1'i çocuk 2 turist boğuldu, System.String[]
ANTALYA'ya tatile gelen yabancı uyruklu 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi.
İlk boğulma olayı, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatil için Manavgat'a gelen Kazakistan vatandaşı Rakhymzhan Abıtayev (19) serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Abıtayev'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
OTEL HAVUZUNDA BOĞULDU
Diğer boğulma olayı ise Alanya'nın Okurcular bölgesindeki bir otelde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Annesi ve babasıyla tatil yapan Rus vatandaşı Mikhail Galımzıanov (5), otel havuzunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Galımzıanov, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Galımzıanov'un yapılan otopsisinde, boğulduğu tespit edildi.
Otopsisi tamamlanan Abıtayev ve Galımzıanov'un cenazeleri, kentte cenaze defin hizmeti veren Çelik cenaze firmasınca alınarak memleketlerine gönderildi.


Selimiye, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:08 Kaynak: DHA
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