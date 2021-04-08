Antalya'da 1 kilometrelik kablo hırsızlığının 2 zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaklaşık 1 kilometrelik kablo çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Çobanisa ile Özdemir mahalleleri arasındaki 1 kilometreye yakın telefon kablosunun direklerden kesilerek çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelilerin Ö.A.G, B.G, M.Ş. ve H.F. olduğu belirlendi. H.F. ve Ö.A.G. kısa süre içinde yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.G. ile M.Ş'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.