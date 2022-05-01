ANTALYA'DA 1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika
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ANTALYA'DA 1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI

01.05.2022 16:43

ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişi tarafından coşkuyla kutlandı.

ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişi tarafından coşkuyla kutlandı.

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sivil toplum örgütü ve siyasi parti üyeleri, Güllük Caddesi üzerindeki Aydın Kanza Parkı önünde bir araya geldi. Buradan yürüyüşe başlayan binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdıkları pankartlarla slogan atarak yürüdü. Yürüyüşe bazı kişiler bebekleriyle, bazıları ise evcil hayvanlarıyla katıldı.

Yaklaşık 1,5 kilometrelik yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, çalan şarkılarla 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Kalabalık burada davul ve zurna eşliğinde uzun süre halay çekerken, kurulan sahnede kutlamalara katılan siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri konuşma yaptı.

Öte yandan yürüyüş nedeniyle polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüş güzergahına çıkan yollar kapatılırken, yürüyüşe katılmak ve alana girmek isteyen vatandaşlar polisler tarafından 2 kez arandı. Kutlamalar devam ettiği sırada polis helikopteri havada turladı.

ANTALYA'DA 1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
ANTALYA'DA 1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
ANTALYA'DA 1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
ANTALYA'DA 1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI

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Hizb-i İslami Partisi, Cumhuriyet Meydanı, Antalya, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA 1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika


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