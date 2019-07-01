Son Dakika Haberleri: Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları
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Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları

1 saat önce

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Antalya'da kutlanıyor.

Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, System.String[]
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Antalya'da kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanındaki tören Çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Antalya Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Atatürk anıtına çelenk koyma ile son buldu. Çelenk koyma töreni sonrası Kaleiçi Yat Limanı'nda Türkiye'nin ilk turistik denizaltı turu yapan Submarine Turkey'in üzerinden denize çelenk bırakıldı.

Başkan Ahmet Çetin "Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyorum"

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamasında, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Denizcilik camiamızın ve tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Törene Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Sahil Güvenlik Komutanı Kd.Albay Sezai Öztürk, DTO (Deniz Ticaret Odası ) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, Ulaştırma Bölge Müdür Yardımcısı Sevda Yılmaz, DTO Antalya Meclis Başkanı Berna Küner Vanmanakes, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ünver, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Barbaros sınıfı TCG Barbaros Firkateyni Komutan ve askerleri, denizciler ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Antalya, Güncel
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