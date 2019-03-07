Son Dakika Haberleri: Antalya'da 1 Yılda 107 Kadın, Böbrek Bağışladı

Antalya'da 1 Yılda 107 Kadın, Böbrek Bağışladı

20 dakika önce

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 8 Mart 2018 ile 8 Mart 2019 tarihleri arasında canlı verici olan 107 kadın, yakınlarına böbrek bağışlayarak, hayatlarını kurtardı.

Antalya'da 1 Yılda 107 Kadın, Böbrek Bağışladı, System.String[]
AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 8 Mart 2018 ile 8 Mart 2019 tarihleri arasında canlı verici olan 107 kadın, yakınlarına böbrek bağışlayarak, hayatlarını kurtardı. 

Türkiye'nin ilk kadın organ nakli koordinatörü ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzm. Nilgün Bilal, 8 Mart 2018'den 8 Mart 2019'a kadar 107 kadın bağışçının, yakınlarına hayat verdiğini söyledi. Organ bağışında kadınların daha fedakar olduğunu kaydeden Bilal, "Son 1 yılda kadınlarımız, erkeklerden yüzde 30 daha fazla yakınlarına böbrek bağışı yaptı. Bugün, bizim için çok özel bir gün. 2017'de, 409 kadın öldürüldü. Son 1 yılda 107 kadın, böbreğini verip, hayat kurtardı. Tümü eşine, çocuklarına, yeğenlerine bağış yapıp, hayat kurtardı. Mart ayının 2'nci haftasında kutlayacağımız 'Dünya Böbrek Günü'nde de bu konuyu işleyeceğiz. Sempozyumlarda kadın ve böbreği anlatacağız. Birbirlerine ne kadar benzer olduklarını, özelliklerini çalışkanlıklarını, özverilerini anlatacağız" diye konuştu.

Antalya'da hayat kurtaran kadınların 35'i çocuğuna, 30'u eşine, 15'i kardeşine, 10'u anne- babasına, 1'i torununa, 2'si gelinine ve damadına, 6'sı yeğenlerine ve 8'i de akrabalarına bağış yaptı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:49 Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, 8 Mart, Güncel
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