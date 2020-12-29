Antalya'da 1 yılda 478 kilo 671 gram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da 1 yılda 478 kilo 671 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

29.12.2020 20:15
Antalya'da 1 yılda 478 kilo 671 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında 4 bin 430 operasyon gerçekleştirirken, 478 kilo 671 gram ve 147 bin 252 uyuşturucu madde ele geçirdi.

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında 4 bin 430 operasyon gerçekleştirirken, 478 kilo 671 gram ve 147 bin 252 uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıllık faaliyetini açıkladı. 2020 yılı içinde narkotik ekipleri, 4 bin 430 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirirken, 5 bin 138 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 671'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

478 KİLO 671 GRAM UYUŞTURUCU MADDENarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında, 478 kilo 671 gram ve 147 bin 252 uyuşturucu maddenin yanı sıra, 230 hassas terazi, 23 tüfek ile 255 fişek, 49 tabanca, 687 tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca ekipler uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 969 bin 913 TL, 1504 Dolar ve 1.405 Euro ele geçirdi. İçişleri Bakanlığı'nın Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası kapsamında, uyuşturucu ile mücadelede toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara 'Narkorehber Eğitimi' verildi. 2020 yılında, 97 kamu kurum ve kuruluşundaki 4 bin 159 katılımcıya ekipler tarafından eğitim verildi.

Narkotik ekipleri, 'Uyuşturucu maddelerin etkileri ve zararları' konusunda halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, meydan ve AVM'lere yönelik hazırlanan 'Narko Nokta Projesi' kapsamında, birçok noktada stantlar açtı. Ekipler, 2020 yılında 9 farklı yerde stant açarak, toplamda 2 bin 206 kişiye bilgilendirme yaptı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 1 yılda 478 kilo 671 gram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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