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Antalya'da 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

30.12.2021 16:53
Antalya'da 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Antalya'da 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Antalya'da 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E.Ö'nün Antalya'da olduğunu tespit etti.

Hükümlü, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

S.E.Ö'nün 72 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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