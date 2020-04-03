Antalya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi
6 saat önce
Antalya'da düzenlenen operasyonda 10 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.
Antalya'da düzenlenen operasyonda 10 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu depolandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 10 kilogram eroin ele geçirdi. F.T. ile C.B. ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:34 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı