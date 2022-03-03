Antalya'da 10 saniyelik hortum domates serasını yerle bir etti - Son Dakika
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Antalya'da 10 saniyelik hortum domates serasını yerle bir etti

03.03.2022 12:43

Antalya'da 10 saniyelik hortum domates serasını yerle bir etti2 dakika sonra bu manzara ile karşılaştık" sözlerine yer verdi.

Antalya'da 10 saniyelik hortum domates serasını yerle bir etti

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan hortumda 6 dönüm domates serası yerler bir oldu. Çandır Toptancı halinde bazı işletmelerin ise çatısı uçtu. Dehşet anlarını anlatan çiftçi Sırrı Can, "10 saniyelik yüksek bir ses geldi. Evlerin camları açılarak kırıldı. Ondan sonra 1-2 dakika sonra bu manzara ile karşılaştık" sözlerine yer verdi.

Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde dün gece sağanak ve fırtına etkili oldu, Hortum oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda ev ve sera alanı zarar gördü. Hortum nedeni ile mahallede bulunan 6 dönümlük bir domates serası adeta yerle bir oldu. Olay sonrasında tonlarca domates yere serilerek kullanılamaz hale geldi. Mahallenin yakınlarında bulunan bir konteyner ise parçalandı. Parçaları ise araziye dağıldı. Çandır Toptancı Halinde ise bazı işletmelerin çatısı uçtu.

"Ondan sonra 1-2 dakika sonra bu manzara ile karşılaştık"

Yaşadıkları geceyi anlatan Sırrı Can, "Akşam işten geldim. Akşam saat 22.00 sıralarında oldu. 10 saniyelik yüksek bir ses geldi. Evlerin canları açılarak kırıldı. Ondan sonra 1-2 dakika sonra bu manzara ile karşılaştık. Ağladık. Masraflarımız ve emeklerimiz var. Önce Rusya Ukrayna'yı vurdu sonra da hortum bizi vurdu. Domateslerimiz yerde. Domates 15 TL gidiyor diyorlar. Gübre çuvalı olmuş bin TL. Bize kala 10 bin TL. Bu 10 bin TL ile burası yapılacak mı? Bu domates İstanbul'da 22-23 TL satılıyor. Bizden neden 2-3 TL alınıyor. Birisi bunu bize açıklasın. Burada tonlarca domates boşa gitti. Hepsini çöpe atacağız" sözlerine yer verdi.

İşletmesinin çatısı uçan Yunus Yılmaz ise, "Hortumdan dolayı hasar oluştu. Bize yardımcı olunsun. Çatılar uçtu. Daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.

Antalya'da 10 saniyelik hortum domates serasını yerle bir etti
Antalya'da 10 saniyelik hortum domates serasını yerle bir etti
Antalya'da 10 saniyelik hortum domates serasını yerle bir etti

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SERİK'E FIRTINA VE HORTUM; 'ÇOK BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK' SERİK'E FIRTINA VE HORTUM; 'ÇOK BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK' Antalya'da hortumun vurduğu mahallede dehşet gün ağarınca ortaya çıktı Antalya'da hortumun vurduğu mahallede dehşet gün ağarınca ortaya çıktı

Türk Lirası, Domates, Antalya, Hortum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 10 saniyelik hortum domates serasını yerle bir etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 10 saniyelik hortum domates serasını yerle bir etti - Son Dakika
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