1947 model ABD yapımı aracı hurda olarak alıp 450 bin lira masrafla ilk günkü haline getirdi! Şimdi 2 milyon lira teklif eden bile var - Son Dakika
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1947 model ABD yapımı aracı hurda olarak alıp 450 bin lira masrafla ilk günkü haline getirdi! Şimdi 2 milyon lira teklif eden bile var

07.09.2022 10:06

Antalya'da İbrahim Seven adlı bir vatandaş, 100 bin liraya satın aldığı hurda haline gelmiş, 1947 model Amerikan yapımı otomobili 450 bin lira masraf ederek ilk günkü görünümüne kavuşturdu. Seven, 75 yaşındaki aracını satması için bir kişinin 2 milyon lira, bir kişinin ise 2 ev teklif ettiğini belirtti.

Antalya'nın kent merkezinde oturan İbrahim Seven, klasik otomobile olan ilgisi nedeniyle satılık araç ilanlarını incelerken, geçmişte babasının kullandığı Amerikan yapımı 1947 model DeSoto marka otomobili fark etti. Otomobili görmek için 3 yıl önce İstanbul'a giden Seven (51), 45 yıllık sahibinden aracı 100 bin liraya satın aldı.

TAMİRİ 18 AY SÜRDÜ

Yıllara meydan okusa da geçen zaman içinde hasar gören, bazı yerlerinde çürüme oluşan kullanılamaz haldeki otomobili çekiciyle Antalya'ya getiren Seven, 18 ay onarımı için çabaladı. Tamir sürecinde sanayideki ustayı her gün ziyaret eden Seven, orijinal parça kullanıp 450 bin lira masraf ettiği otomobilini ilk günkü haline dönüştürdü.

'Evladı gibi' gördüğü 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERDEN YOĞUN İLGİ

Otomobilinin onarılmasının ardından Antalya caddelerinde dolaşmaya başlayan Seven, 75 yaşındaki aracıyla trafikte diğer sürücülerin dikkatini çekti. Trafikte ilerlerken fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Seven, en büyük keyfinin otomobilinde nostaljik müzikleri dinlerken oğlu Bekir ile caddelerde dolaşmak olduğunu belirtti.

'Evladı gibi' gördüğü 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi

'EVLADIM GİBİ' DEDİĞİ OTOMOBİLİNE 2 MİLYON LİRA TEKLİF EDİLDİ

Otomobilinin çok ilgi gördüğünü anlatan Seven, bazı sürücülerin satın almak için pazarlık yaptığını anlattı. Klasik otomobil tutkunlarının otomobili almak için 2 milyon lira, başka birinin ise 2 ev teklif ettiğine değinen Seven, 'evladım gibi' dediği otomobilini satmayı düşünmediğini söyledi.

'Evladı gibi' gördüğü 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi

''ARABAYI TÜRKİYE'YE İLK GETİRENİ MERAK EDİYORUM''

Otomobilin, 3 yıl önce 45 yıllık sahibinden satın aldığında kullanılamaz halde olduğunu, tabanında, kapısında çürüme oluştuğunu ifade eden Seven, şöyle konuştu:

'Evladı gibi' gördüğü 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi

"Sanayide tamiri 18 ayda yapıldıktan sonra otomobilimi ilk günkü orijinal haline getirdim. Trafikte ilgi odağı oluyor. Korna çalanlar, selam verenler, fotoğraf çekenler oluyor. Kardeşimde ve yakınlarımda da Amerikan yapımı klasik araba sevgisi var. Babamın da geçmişte kullandığı otomobildi.

'Evladı gibi' gördüğü 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi

Arabamı satmam için 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif edenler oldu. Maliyeti bana 550 bin lira ama satmayı düşünmüyorum. Çocuğum gibi bakıyorum. İlerleyen zaman ne gösterir bilemiyorum, Amerikan yapımı klasik araba benim için tutku. Satsam yeniden klasik araba almak isteyeceğim. Bu kadar güzelini bulamam. Arabayı Türkiye'ye ilk getireni merak ediyorum. Ona ulaşamadım. Araştırmaya devam ediyorum."

'Evladı gibi' gördüğü 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi
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Kaynak: DHA

İstanbul, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1947 model ABD yapımı aracı hurda olarak alıp 450 bin lira masrafla ilk günkü haline getirdi! Şimdi 2 milyon lira teklif eden bile var - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1947 model ABD yapımı aracı hurda olarak alıp 450 bin lira masrafla ilk günkü haline getirdi! Şimdi 2 milyon lira teklif eden bile var - Son Dakika
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