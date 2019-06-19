Son Dakika Haberleri: Antalya'da 100 ton çöp toplandı
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Antalya'da 100 ton çöp toplandı

7 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, hafta sonu sahillerden 100 ton çöp topladığı bildirildi.

Antalya'da 100 ton çöp toplandı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, hafta sonu sahillerden 100 ton çöp topladığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lara Halk Plajında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, 100 ton çöp toplayan ekipler, halkın temiz bir plajda denize girebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, insanların faydalandığı plajlarda kirlilik yaşanmaması, daha sağlıklı bir ortamda denize girilebilmesi için temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
Vardiya halinde çalışan temizlik ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları
mesailerini gece de sürdürüyor.
Sahilde bulunan umumi tuvaletler, duş alma üniteleri, soyunma kabinleri, yürüyüş yolları temizleniyor ve onarılıyor.
Plajlara talebin üst seviyeye çıktığı cumartesi ve pazar günleri toplanan çöp miktarı 100 tona kadar yükseliyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:33 Kaynak: AA
antalya büyükşehir belediyesi, Güncel
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