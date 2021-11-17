Üye Girişi
Antalya'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Antalya'da sahte içki operasyonu

17.11.2021 10:45

Antalya'da sahte içki operasyonu Antalya'da gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce şişe alkollü içki üretiminde kullanılabilecek etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi.

Antalya'da sahte içki operasyonu

ANTALYA - Antalya'da gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce şişe alkollü içki üretiminde kullanılabilecek etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi.

Alo 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ihbar hattına gelen bir ihbar üzerine yapılan inceleme sonucu Antalya'da sahte içki üretiminde kullanılan ürünlerin depolandığından şüphelenilen bir adrese yapılan operasyonda, üretimde kullanılan etil alkole el konuldu. Gerçekleştirilen operasyonun ardından araştırmalarını derinleştiren gümrük muhafaza ekipleri, benzer amaçla kullanılan iki farklı adres tespit etti. Üç adreste yapılan aramada yaklaşık 20 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılabilecek bin litre etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerinin Antalya'daki başarılı operasyonları sonucu ele geçirilen

ürünlere el konurken, bu ürünleri piyasaya sürerek halk sağlığını tehdit edenler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Konu hakkında yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Antalya'da sahte içki operasyonu
Antalya'da sahte içki operasyonu
Antalya'da sahte içki operasyonu
Antalya'da sahte içki operasyonu
Antalya'da sahte içki operasyonu

Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık, Alkol, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sahte içki operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'li vekiller Meclis'te döviz açtı 12:06 CHP'li vekiller Meclis'te döviz açtı Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı 11:54 Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı 11:52 New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak 11:51 Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl hapis cezası 11:46 Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl hapis cezası Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu 11:29 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti 11:13 Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti

Son Dakika Haberleri
11:54 Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
11:54 Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı
11:52 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi
11:51 New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı
11:51 Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak
11:51 "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi
11:46 Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'!
11:45 Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl hapis cezası
11:37 Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!
11:36 Bu Tevrat Ortaçağ döneminden
Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi         
12:08
Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu         
11:55
Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi         
11:53
"Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi         
11:51
Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'! Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'!         
11:46
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Fenerbahçeli Samatta rehin alındı Fenerbahçeli Samatta rehin alındı         
10:43
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
30 milyon yıllık fosillerden yapılan kehribar tespihler 70 bin liradan satılıyor 30 milyon yıllık fosillerden yapılan kehribar tespihler 70 bin liradan satılıyor         
09:18
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 12:11:52. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement