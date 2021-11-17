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Antalya'da 1000 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da 1000 litre etil alkol ele geçirildi

17.11.2021 11:17

ANTALYA'da, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, sahte içki üretiminde kullanılan 1000 litre etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi.

ANTALYA'da, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, sahte içki üretiminde kullanılan 1000 litre etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ihbar hattına gelen bilgi üzerine, sahte içki üretiminde kullanılan ürünlerin depolandığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan etil alkole el koyuldu. Elde edilen bilgi ve belgelerin izini süren ekipler, benzer amaçla kullanılan 2 adres tespit etti. 3 adreste yapılan aramalarda, yaklaşık 20 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılabilecek, 1000 litre etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya'da 1000 litre etil alkol ele geçirildi
Antalya'da 1000 litre etil alkol ele geçirildi
Antalya'da 1000 litre etil alkol ele geçirildi
Antalya'da 1000 litre etil alkol ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Antalya, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 1000 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 1000 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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