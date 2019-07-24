Son Dakika Haberleri: Antalya'da 103 kasap adayına kurban kesim kursu
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da 103 kasap adayına kurban kesim kursu

14 dakika önce

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müftülükleri ile ilçe halk eğitim merkezleri işbirliği ile kurban kesim kursuna başvuran 103 kasap adayına teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Antalya'da 103 kasap adayına kurban kesim kursu, System.String[]
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müftülükleri ile ilçe halk eğitim merkezleri işbirliği ile kurban kesim kursuna başvuran 103 kasap adayına teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kazaların azaltılması, kurban kesimlerinin daha sağlıklı, düzenli ve İslami usullere göre kesim yapılması için kasap adaylarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Kursu başarıyla tamamlayan 103 kursiyer sertifikalarını aldı.

Adaylara, kesim öncesi muayene, kesim işlemi, şişirme, tulum çıkarma ve açma yöntemiyle yüzme, deri muhafazası, çevre sağlığı ve atıkların uzaklaştırılması, olası bulaşıcı hastalıkları tanıma ve tedbir alma, et muhafaza işleme ve tüketimiyle ilgili bilgiler de aktarıldı.

Eğitim almak isteyenlerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerektiği bildirildi. - ANTALYA
Kurban Bayramı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak TÜRES Başkanı: Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasına karşıyız Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Volkswagen 1,3 milyar euroya mal olacak yeni fabrikası için Türkiye'yi seçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:21:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 103 kasap adayına kurban kesim kursu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]