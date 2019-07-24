Antalya'da 103 kasap adayına kurban kesim kursu

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müftülükleri ile ilçe halk eğitim merkezleri işbirliği ile kurban kesim kursuna başvuran 103 kasap adayına teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müftülükleri ile ilçe halk eğitim merkezleri işbirliği ile kurban kesim kursuna başvuran 103 kasap adayına teorik ve uygulamalı eğitim verildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kazaların azaltılması, kurban kesimlerinin daha sağlıklı, düzenli ve İslami usullere göre kesim yapılması için kasap adaylarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Kursu başarıyla tamamlayan 103 kursiyer sertifikalarını aldı.



Adaylara, kesim öncesi muayene, kesim işlemi, şişirme, tulum çıkarma ve açma yöntemiyle yüzme, deri muhafazası, çevre sağlığı ve atıkların uzaklaştırılması, olası bulaşıcı hastalıkları tanıma ve tedbir alma, et muhafaza işleme ve tüketimiyle ilgili bilgiler de aktarıldı.



Eğitim almak isteyenlerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerektiği bildirildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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