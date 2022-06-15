Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı

15.06.2022 13:45
Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde 11 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında dumanlar binayı sardı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde 11 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında dumanlar binayı sardı. Apartmanda mahsur kulanlar, itfaiye ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 119 Sokak'taki 11 katlı binanın 2'nci katında, Fatma Altar ile 5 çocuğunun kaldığı dairede çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar binayı sardı. Dumandan etkilenen ve evlerinde mahsur kalanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler yangını söndürürken, binadakiler tahliye edildi. Duman nedeniyle balkonlarına çıkan bazı kişiler ise itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Yangında çocukları ile mahsur kalan ve itfaiye tarafından kurtarılan Altar, "Çocuklarımla birlikte evdeydik. Bir süre sonra evden duman çıkmaya başladı. Ne olduğunu anlamadan her yer duman oldu. Daha sonra ekipler kurtardı" diye konuştu.

Anne ve çocukları sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.


Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı
Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı
Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı
Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı
Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı
Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı
Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı
Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı
YORUMLAR
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Yangında çöken çatının altından itfaiye çıkardı Yangında çöken çatının altından itfaiye çıkardı Manisa, 'Orman vatandır' anlayışıyla teyakkuzda Manisa, 'Orman vatandır' anlayışıyla teyakkuzda
Kaynak: DHA

Yeniköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da 11 katlı binada yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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