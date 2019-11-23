Son Dakika Haberleri: Antalya'da 11 kilogram 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Antalya'da 11 kilogram 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da 11 kilogram 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Antalya'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilogram 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'da 11 kilogram 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Antalya'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilogram 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İran'dan uyuşturucu yüklenen 65 NV 650 plakalı tırın, Van üzerinden Antalya'ya geldiğini tespit etti.

Takibe alınan tırdaki uyuşturucunun, Manavgat ilçesi Çavuş Mahallesi'nde kiralık bir otomobile nakledildiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda, araçta 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kiralık otomobildeki İran uyruklu D.S.R, aracı kullanan H.K. ile tır sürücüsü H.S. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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