Antalya'da 11 Mayıs tarihinde bin 450 berber 'makas

Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, 11 Mayıs'ta kentte bulunan bin 450 berber dükkanının, hijyen kurallarına, koltuk ve müşteri sayısına önem verilerek açılacağını belirtti. Uzun, henüz çalışma saatlerinin belli olmadığını fakat yoğunluk oluşmasını önlemek ve talebi karşılamak için, 09.00-22.00 saatleri arasında çalışmak istediklerini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs Pazartesi günü faaliyete geçebileceğini duyurdu. Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, kentte bin 450 berber dükkanı olduğunu, tüm meslektaşlarının ise 11 Mayıs'ta görevinin başında olacağını söyledi.

"Biz hazırız"

Oda olarak 11 Mayıs'ta kentteki tüm berberleri dezenfekte edeceklerini ifade eden Uzun, "Dükkanlar açıldığı gün bütün ekibimiz her dükkana teker teker girerek, dezenfektesini yapacak. Berberlerimiz ise sosyal mesafeyi koruyarak içeriye müşteri alacak. İçeride kesinlikle oturma, fazladan vakit geçirme olmayacak. Berberlerimiz dezenfektelerini yapıp, maskelerini de takacaklar. Tek kullanımlık havlu kullanacağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle biz hazırız. 3 koltuklu bir dükkanda 2 koltuk çalışacağız. 5 koltuk varsa 3 koltuk çalışacağız, Ortadaki koltuğu boş bırakacağız ve 2 metrelik mesafeler olacak" dedi.

"Mutlaka randevu alacaklar"

Berberlerin randevu sistemiyle çalıştıklarını anlatan Başkan Uzun, randevulu çalışma sistemiyle yoğunluk oluşmasının önüne geçeceklerini belirtti. Uzun, "Biz bu sistemle çalışmak zorundayız. Berberlerimiz mutlaka randevu alacak. Eğer randevu almayan arkadaşlarımız varsa müşteri dükkana geldiğinde, 2 ya da 3 saat sonraya randevu verecek" diye konuştu.

"Tıraştan sonra personel dışarıda hava alacak"

Tıraşın uzunluğuna göre personelin dışarıda yaklaşık 20 dakika dinleneceğini ifade eden Yüksel Uzun, "Örneğin bir tıraş 45 dakika sürüyorsa personel tıraş bitiminden sonra dışarıya çıkacak ve 15-20 dakika hava alacak. Ondan sonra içeriye yeni müşterisini alacak. Hem personel içeride sürekli kalmayacak, hem de dükkanın içerisi sürekli havalandırılacak." ifadelerini kullandı.

"Kapalı oldukları günlerde çok perişan oldular"

Berberlerin hijyen kurallarına çok önem verdiğini ve konuya duyarlı olduklarını vurgulayan Oda Başkanı Uzun, sözlerine şöyle devam etti: "Berberlerim korona virüsü olmadan önce de hijyen kurallarına önem veriyordu. Ama virüs olduktan sonra daha çok dikkat etmeye başladılar. Berber arkadaşlarımızın dükkanları uzun süredir kapalıydı. Ne ev kiralarını ödeyebildiler, ne dükkan kiralarını, ne de kredilerini ödeyebildiler. Berberde çalışan arkadaşlarımız günlük kazanıyorlar. Günlük kazandığı parayla evin ve dükkanın ihtiyacını karşılarlar. Kapalı oldukları günlerde çok perişan oldular. Cumhurbaşkanımıza 11 Mayıs'ta dükkanlarımızı açacağımız için çok teşekkür ederiz"

Çalışma saatlerinin şu an belli olmadığını aktaran Uzun, "Bizim bir isteğimiz var. Talebimiz sabah 09.00'dan akşam 22.00'a kadar açık olmak. Çünkü bir yoğunluk var. Odamıza büyük bir talep var. 'Tıraş olamıyoruz' diyerek bizi arayanlar. Biz o yüzden 22.00'a kadar açık olmayı talep ediyoruz. " sözlerine ekledi. - ANTALYA