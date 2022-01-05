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11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama - Son Dakika

11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama

05.01.2022 10:30

11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama Akrabasının 11 yaşındaki torununa cinsel istismar suçundan tutuklandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde çilek yetiştiriciliği yaptığı bildirilen 58 yaşındaki şüpheli, aynı evi paylaştığı akrabasının 11 yaşındaki torununa tacizde bulunduğu...

11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama

Akrabasının 11 yaşındaki torununa cinsel istismar suçundan tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çilek yetiştiriciliği yaptığı bildirilen 58 yaşındaki şüpheli, aynı evi paylaştığı akrabasının 11 yaşındaki torununa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Örenşehir Mahallesinde yaşandı. Anne, baba ve 4 çocuktan oluşan K, ailesi memleketleri Şanlıurfa'dan 3 yıl önce akrabaları olan M.I, ile birlikte Karakaya Mahallesine geldi. Aile, 2 yıl önce Örenşehir Mahallesine taşındı. M.I, yanındaki A.K ve ailesini çevreye kız kardeşi, eniştesi ve yeğenleri diye tanıttı. Kiraladıkları bir arazide çilek yetiştiriciliği yapan M.I, A.K.'yi çilek bahçesindeki barakaya gece bekçiliğine gönderirken, kendi de anne ve kızıyla kaldı.

Küçük kız yaşadıklarını tanıdıklarına anlattı

Olay 11 yaşındaki E.K. isimli kız çocuğunun bir tanıdıklarından yardım istemesi ve yaşadığı olayları anlatmasıyla ortaya çıktı. Tanıdıkları, olayı jandarmaya bildirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çernger Karakoluna bağlı ekiplerin titiz çalışmalarının ardından olay tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Küçük kızın, M.I'nın sürekli kendisini okşayıp taciz ettiğini söylemesinin ardından ifade için jandarmaya çağrılan anne S.K, babasının dayısının oğlu olan M.I'nın 4 yıl önce kendisine tecavüz ettiğini, kocasını, kızını ve kendisini öldürmekle tehdit ettiği için kimseye bir şey anlatamadığını ileri sürdü. S.K. ayrıca M.I'nın kendisine bankadan kredi çektirdiğini, krediyi de ödemediğini ve zor durumda bıraktığını, kendisini, kocasını ve çocuklarını sürekli dövüp darp ettiğini iddia etti.

Tutuklandı

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.I', sağlık kontrolünün ardından da Manavgat Adliyesi'ne çıkarıldı. M.I, hastaneye ve adliyeye götürülürken geniş güvenlik önlemi alındı. Şahıs savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklandı. Şüphelinin anneye karşı işlediği iddia edilen nitelikli cinsel saldırı ve diğer suçlardan ise tutuklanmasına gerek görülmedi.

M.I., adliyeye getirildiği gibi arka taraftaki mahkum kapısından çıkarılarak Alanya Cezaevine götürüldü.

11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama
11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama
11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama
11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama
11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama
11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama
11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama
11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama

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Şanlıurfa, Örenşehir, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama - Son Dakika


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