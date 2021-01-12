Antalya'da 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
12.01.2021 17:07
Antalya'nın Alanya ilçesinde üç ayrı suçtan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde üç ayrı suçtan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 3 ay hüküm giyen E.E'nin (47), Hacı Mehmetli Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, E.E'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.
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