Antalya'da 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 3 ay hüküm giyen E.E'nin (47), Hacı Mehmetli Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini belirledi.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde üç ayrı suçtan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

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