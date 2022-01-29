Antalya'da 113 yem çuvalı dolusu kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 113 yem çuvalında 3 bin 120 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'dan yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği ve Gazipaşa İlçesi Zeytinada Mahallesinde kamyona yüklenerek dağ yolundan Alanya İlçesine sevkiyatının yapılacağı bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli tırda ve kamyonette narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramada 113 adet besi yemi çuvalında 3 bin 120 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada Adıyaman'dan gelen tır aracına 2 aracın da öncülük yaptığı tespit edildi. Operasyonda tır şoförü A.A. ve araçta bulunan E.M.A., öncü araçta bulunan M.T., diğer öncü araçta bulunan İ.H.Y, A.O.T, İ.D., A.T., kamyonette bulunan M.Ç. isimli şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalandığı bildirildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı belirtildi. - ANTALYA