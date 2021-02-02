115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi

02.02.2021 12:09

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından getirildiği tespit edilen uyuşturucuyu kentteki "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına teslim ettikleri ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kepez ilçesindeki 2 eve operasyon düzenledi. Evde narkotik dedektör köpeği "Bena"nın da katılımı ile yapılan aramada 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin, müşterilerinin ekonomik durumlarına göre uyuşturucu paketlerinin üzerine "Kırmızı, yeşil, siyah, beyaz" gibi renkli bantlar yapıştırdığı belirlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonun kentteki en büyük uyuşturucu operasyonlarından olduğu bildirildi.

115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi
115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi
115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi
115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi

Uyuşturucu, Narkotik, Antalya, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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