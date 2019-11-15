Son Dakika Haberleri: Antalya'da 12 bin kişiye gıda güvenliği eğitimi
Son Dakika Güncel Antalya'da 12 bin kişiye gıda güvenliği eğitimi - Son Dakika

Antalya'da 12 bin kişiye gıda güvenliği eğitimi

6 saat önce

Antalya'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 19 ilçesinde tüketici bilgilendirme noktaları kuruldu.

Antalya'da 12 bin kişiye gıda güvenliği eğitimi, System.String[]

Antalya'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 19 ilçesinde tüketici bilgilendirme noktaları kuruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yaptığı açıklamada, hayata geçirilen proje kapsamında bu yılın 10 aylık döneminde 12 bin vatandaşa gıda güvenliği hakkında bilgilendirmede bulunulduğunu belirtti.

Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmalarını önemsediklerini ifade eden Özen, "Eğitim ve denetimlerle vatandaşları gıda güvenliği konusunda bilinçlendirdik. 19 ilçede kurduğumuz bilgilendirme noktalarında teknik personelimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızdan gelen 'Güvenilir gıda nedir?', 'Pazar, market ve internetten gıda alışverişi yaparken nelere dikkat etmek gerekir?' gibi birçok soruya cevap veriyoruz." diye konuştu.

Özen, bilgilendirici el ilanları dağıttıklarını da vurguladı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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