Antalya'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

10.06.2022 15:56
Antalya'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, saha uygulaması sırasında S.A'nın (33) "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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