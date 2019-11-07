Son Dakika Haberleri: Antalya'da 120 bin lirayı kapkaç yöntemiyle çalmak isteyen zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Antalya'da 120 bin lirayı kapkaç yöntemiyle çalmak isteyen zanlı tutuklandı

Antalya'da 120 bin lirayı kapkaç yöntemiyle çalmak isteyen zanlı tutuklandı

7 saat önce

Antalya'da 120 bin liranın kapkaç yöntemiyle çalınmak istenmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Antalya'da 120 bin lirayı kapkaç yöntemiyle çalmak isteyen zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'da 120 bin liranın kapkaç yöntemiyle çalınmak istenmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Önceki gün Kepez ilçesinde bir bankada, içinde 120 bin lira olan poşetin çalınmak istenmesiyle ilgili yakalanan Cengiz B. ile D.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Cengiz B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cengiz B'ye yardım ettiği iddia edilen D.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, ifadelerinde, yüklü miktarda borçları olduğunu, bu nedenle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Deniz Tuzlalı (32), Yeşilırmak Caddesi'ndeki bir banka şubesine içinde 120 bin lira bulunan poşetle gelmiş, bu sırada bir kişi, kapkaç yöntemiyle parayı çalmak istemişti. Tuzlalı'nın poşeti bırakmaması üzerine yırtılan poşetteki paralar yere düşmüş, paniğe kapılan şüpheli, parayı alamadan kaçmıştı. Yaşananlar bankanın güvenlik kamerasınca görüntülenmiş, 500 güvenlik kamera kaydının incelenmesi sonucu 2 şüpheli yakalanmıştı.

Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aracının satışını yaptığı kişiler, önce sazan balığı yedirdi sonra parasını ödemeden kaçtı!
10 TL için taksiciyle tartışan İranlı turist, hüngür hüngür ağladı Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:17:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 120 bin lirayı kapkaç yöntemiyle çalmak isteyen zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]