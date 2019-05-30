Antalya'da 13 kilo metamfetamin ele geçirildi
1 saat önce
ANTALYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 13 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:44 Kaynak: DHA
ANTALYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 13 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, M.Ş.T.'nin kente uyuşturucu madde getirip piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından uyuşturucuyu satmaya hazırlanan M.Ş.T., N.T. ve suça sürüklenen çocuk İ.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda paketler halinde 13 kilo metamfetamin ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, Antalya'da şu ana kadar ilk defa bu oranda metamfetamin maddesi ele geçirildiğini kaydetti. Emniyet Müdürlüğü
'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş.T. ve N.T. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanırken, İ.T. ise Cumhuriyet Savcılığı
'nca serbest bırakıldı.
- Antalya
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