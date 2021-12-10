Antalya'da 135 motosiklet sürücüsüne 45 bin 500 lira ceza kesildi - Son Dakika

Antalya'da 135 motosiklet sürücüsüne 45 bin 500 lira ceza kesildi

Antalya'da jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Antalya'da jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Motosiklet kazalarını ve kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet sürücüleri denetlendi. Yapılan kontrollerde 1800 motosiklet kontrol edildi. Kask takmayan, kurallara uymayan ve evrakları eksik olan 135 sürücüye toplam 45 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, 35 motosiklet trafikten men edildi.

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